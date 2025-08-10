Matan propietario de una finca en Monción, secuestran abogado y dejan amordazado a padre del muerto

Se cree que se trató de un ajuste de cuentas

Por José Alfredo Espinal, Rafael Santos y Raymundo Infante



Monción, Santiago Rodríguez. – El propietario de una finca fue asesinado a tiros por desconocidos en una comunidad que da acceso a la presa de Monción, mientras que un abogado y comunicador había sido secuestrado.

Según los informes preliminares, en el hecho ocurrido pasadas las 11:00 de la mañana de este domingo, y que se presume se trató de un ajuste de cuentas, los atacantes también dejaron amordazados al padre del hoy occiso.

El ataque armado ha conmocionado y despertado el temor de un pueblo que se ha caracterizado por ser cuna de gente trabajadora y de respirar por décadas en un ambiente de paz y tranquilidad.

La persona fallecida fue identificada como Diómedes Sánchez, dueño de unos terrenos supuestamente en litigios situados en la comunidad de la Loma del Tanque, en zona rural de este municipio. El comunicador y abogado retenido es Luis José Rodríguez Tejada, defensor legal de la víctima mortal.

Los atacantes, quienes viajaban en un carro color blanco, dejaron amordazado a don Papito Sánchez, padre del malogrado Diómedes Sánchez.

Según versiones que no pudieron ser confirmadas, antes de ser secuestrado, el abogado y comunicador Rodríguez Tejada alcanzó a llamar a un hermano, residente en Estados Unidos, a quien le habría manifestado “Me atacaron a tiros y me secuestraron”.

Las autoridades policiales y judiciales desplegaron un operativo de búsqueda que, según fuentes locales, incluye patrullajes en caminos vecinales y verificaciones en puestos cercanos.

De acuerdo con las informaciones, en todos los cruces y chequeos militares de la Línea Noroeste hasta el municipio Navarrete en la provincia Santiago se ha reforzado la seguridad militar y policial.

En tanto que, en la comunidad donde ocurrió la tragedia, se mantiene bajo la vigilancia policial y con la presencia de los representantes el Ministerio Público.