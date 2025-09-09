El té matcha es un té verde molido cuyas hojas enteras se disuelven y consumen en agua caliente (a diferencia de la típica infusión de té donde se usan las hojas o fragmentos de tallo y que posteriormente se descartan).

El té es originaria de Japón, a la que se le atribuyen diversas propiedades saludables aunque “no hay evidencia científica consistente que respalde estos efectos en la salud”, señala Laura González, responsable de Salud y Nutrición de Nestlé y colaboradora de “El Bisturí“, en la “M” del Abecedario de la Nutrición.

La preparación del té matcha comienza varias semanas antes de su cosecha. Primero, se cubren las plantas de té para ocultarlas del sol y, de esta forma, se retrasa su crecimiento y se crea un color verde más oscuro en las hojas.

Una vez recogidas, se desecan en superficies planas y se les retiran las venas y tallos para, finalmente, ser trituradas hasta obtener un polvo fino, verde intenso, con una textura similar al talco.

Para elaborar un té matcha se necesitan 1 o 2 gramos de polvo en agua muy caliente, donde se disuelven por agitación, lo que hace que se forme una espuma ligera, aportando un sabor muy delicado a la bebida.

Actualmente se comercializan preparados instantáneos; el polvo de té verde o matcha también se usa en repostería, helados o incluso en otras recetas de la gastronomía nipona.

Propiedades nutritivas del té matcha

“Al igual que la mayor parte de las plantas y sus frutos, las hojas de té matcha y, por tanto, sus productos, son ricos en antioxidantes naturales que pueden tener efectos sobre la salud aunque estos efectos todavía no han podido ser probados en estudios en humanos”, afirma la nutricionista.

El hecho de que su consumo sea completo, es decir, que no se deseche la hoja una vez infusionada, hace del té matcha un té cuyo aporte de antioxidantes es mayor que en el té normal.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la cantidad que se ingiere no es mayor de 1 o 2 gramos, por lo cual “el impacto es considerablemente menor que comer otros alimentos vegetales que se pueden o se suelen consumir en mayor cantidad (como frutas, verduras u hortalizas), donde el aporte de sustancia con actividad antioxidante siempre será mayor”, remarca.