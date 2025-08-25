La presencia de materia fecal, aguas negras y fuertes hedores en las calles del sector Los Guandules, a orillas del contaminado río Ozama, en el Distrito Nacional, mantiene en alerta a sus residentes y visitantes.

De acuerdo con la denuncia de los lugareños de la calle Santiago, esquina Respaldo Ricardo Carty, han soportado esta situación durante años sin recibir respuesta ni auxilio de las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), lo que representa cada día un serio riesgo para su salud.

«Aquí lo que sale es materia fecal, agua sucia, un agua negresita con mal olor. Eso afecta, porque son residuos muy gediendos y eso le hace daño a uno. Para mí esto es una situación muy crítica, porque mire cómo es todo esto», manifestó Regina Rosario a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

«Ahí a veces flota la mier**, como que nada es nada. Por eso es que te digo que me hubiese gustado que hubiesen venido cuando eso se pone así. Eso ahí es terrible», agregó Carolina Batista, con evidente desesperación.

Hoyos cloacales / Foto: Alenis Castillo Hoyos cloacales / Foto: Alenis Castillo

Niños y envejecientes, los más afectados

De su lado, Noemí Mateo destacó que los más afectados por esta problemática son los envejecientes y los niños de esta comunidad marginada de la capital, quienes constantemente sufren de alergias y otras enfermedades.

«Los niños paran afura jugando, y eso lo que provoca mucha alergia, dengue, una fiebre que no se le quita. Aparte de eso, una malaria. Entonces, nosotros tenemos temor de que los niños estén jugando y vayan y se caigan en un hoyo de esos (cloacales)», pronunció Mateo.

Noemí Mateo, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo

Entretanto, Carolina Batista señaló que, en ocasiones, los moradores de Los Guandules han tenido que llevar a sus hijos enfermos a centros de salud, probablemente como consecuencia de la exposición constante a la materia fecal que circula por las vías.

Claman a las autoridades que acudan en su auxilio

En ese sentido, los residentes clamaron a las autoridades para que acudan con urgencia en su auxilio, a fin de evitar que la problemática se agrave con la actual temporada ciclónica y posibles brotes de enfermedades.

«Esa agua yo la veo muy mal, porqu eso es una cochinada en esa callesita. Ellos (las autoridades) pasan, pero no hacen nada. Que vengan a arreglar eso, eso es lo único que yo digo, porque imagínese», exigió la señora Josefa Eredia.

Por su lado, Donal Ernesto Araujo añadió: «Eso ahí atrás hay que arreglarlo, a ver si el Gobierno hace algo con notros… en la cañada, el agiua se va por abo y por arriba. Tiene como tres años en eso. Ellos limpiaron, pero nada más fue una parte, y lo otro lo dejaron así».

«Por favor, vengan a ver si pueden hacer un arregleo, principalmente por las personas mayores como también los niños, quienes son los que más andan descalsos», clamó Carolina Batista.

Josefa Eredia, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo Donal Ernesto Araujo, residente en Los Guandules / Foto: Alenis Castillo

