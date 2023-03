Fue dictada una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), titulada “Seguros de Salud o Negocio Seguro”, a cargo del especialista en seguridad social, Matías Bosch, con el objetivo de edificar a la sociedad dominicana sobre los derechos a la salud de cada ciudadano.

La actividad, realizada en el paraninfo “Ricardo Michel”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, forma parte de las actividades del primer seminario Multidisciplinario en Ciencias Sociales sobre Salud, que se lleva a cabo del 28 al 30 del presente mes.

Bosch, durante su exposición, aseguró que en la seguridad social hay una disputa de quién se queda con más dinero de los desposeídos y se crean leyes para repartirse el presupuesto nacional, donde la equidad no funciona de manera equitativa entre todos los que pagamos impuestos.

Dijo que todos somos un voto cada cuatro años, pero que las decisiones son tomadas para el beneficio de los grandes emporios del sistema empresarial.

Expresó que el concepto neoliberalismo, que seguramente les han dicho que las reformas neoliberales empezaron a partir de los años de 1970, pero que no es cierto, ya que desde los años de 1930 se viene ejecutando ese sistema, y que en realidad el neoliberalismo no es más que hacer que el Estado intervenga poco y que se ocupe de cuestiones muy pequeñas y particulares, para que ese bloque empresarial no tenga competencia.

Afirmó que el sistema de seguridad social no garantiza una cobertura a la enfermedad, para que después que deje de trabajar la persona, pueda tener un ingreso justo, pues lo que hicieron fue aumentar los salarios para evitar incomodidades en la sociedad, a fin de que dejen de ser ciudadanos y pasen a ser consumidores y clientes.

“Ese sistema neoliberal empezó a implementarse en el país en los años de 1992, con las reformas de la seguridad social, para que el modelo de riqueza vaya hacia arriba y hacia afuera con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual nunca para de crecer, pues esa riqueza se queda en muy pocas manos, ya que los salarios de hoy tienen menos poder adquisitivo que en el año 2000”, enfatizó.