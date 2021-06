Matías Bosch: “La Ley 187-01 de Seguridad Social no sirve”

Por: María del Mar Mejía Ruiz

El profesor y activista Matías Bosch afirmó hoy que la Ley 187-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social es un fracaso. “Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones ) son un fracaso, las ARS (Administradoras de Riesgos de Salud) son un fracaso, la Ley de Seguridad Social no sirve”.

Manifestó que la Ley 187-01 ha sido un fracaso porque no satisface las necesidades de los ciudadanos. “La Ley 187-01 ha sido un fracaso porque no garantiza pensiones, no garantiza salud, porque deteriora los servicios públicos, porque no ha dado el seguro del desempleo, que hubiese sido fundamental en esta crisis; porque no da verdadera protección ante las enfermedades y accidentes del trabajo, porque la gente sufre…”, expresó en una entrevista para el programa radial Tu Vozz al Mediodía.

Calificó de imperativa la necesidad de actuar para lograr el cambio del sistema. Señaló que para ello tiene que articularse una voz unificada de todos los sectores afectados.

“Para decir: ‘Esta ley fracasó’, necesitamos una articulación lo más amplia posible de todos los sectores que están convencidos que este sistema es un fracaso. Es un sistema de corrupción legalizada. Esa articulación tiene que tener una propuesta contundente de transformación. No más AFP, no más ARS,… la gente tiene que tener garantizado un sistema de pensiones, un seguro de salud que no busque el lucro sino que le garantice sus derechos en la Ley y en los hechos y que, además, el Estado cumpla con un deber que no ha cumplido”.

Bosch aseguró que en el país no se está creando una Seguridad Social (SS) sino un negocio seguro en mano de empresas. También dijo que las dos principales empresas que manejan la SS en el país son transnacionales divorciadas del área de la salud.

“Es un asunto hasta de seguridad nacional. Es decir, le entregas la cobertura en salud a las decisiones de ganancia o de pérdida de una empresa. Unas empresas que no son de salud y encima no son del país. Les da lo mismo si la gente se muere o no”.

Sostuvo que República Dominicana es uno de los pocos países donde se unifican la Seguridad Social y el Sistema de Pensiones en una misma ley. Comentó que ambas son “un mecanismo que las sociedades modernas inventaron para que nadie dependa de su buena suerte o de su mala suerte y la sociedad nos proteja a todos».

«Fuera un negocio lucrativo donde unas empresas intermediarias, en caso dominicano, las AFP y ARS, convirtieran los aportes a las pensiones en fondos para que grupos financieros inviertan y ganen mucho dinero”.

Argumentó que el dinero que manejan las Asociaciones de Fondo de Pensiones (AFP) se acerca casi al 15% del Producto Interno Bruto (PIB). De dicha suma, el 80% se destina a inversión.

“El 80% de ese dinero lo invierten de la manera más parasitaria posible: invertido en deuda y en certificados de empresas públicas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Lo que significa que le toman dinero a la sociedad, a empleadores y empleados, y se lo prestan al Estado que esa sociedad financia con sus impuestos”.