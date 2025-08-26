 Sassuolo ficha a Nemanja Matic: un regreso esperado

Roma, 26 de Agosto (EFE).- El serbio Nemanja Matic, exjugador de Chelsea, Manchester United o Roma, regresó este martes al fútbol italiano como nuevo fichaje del Sassuolo, equipo recién ascendido a la máxima categoría, por la próxima temporada.

“El Sassuolo Calcio anuncia que ha formalizado el fichaje del futbolista Nemanja Matic hasta el 30 de junio de 2026, con renovación automática para la temporada siguiente si se cumplen determinadas condiciones contractuales”, informó el club ‘neroverde’.

El centrocampista zurdo, de 37 años, militó las últimas dos temporadas en el Olympique de Lyon francés, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo.

Comenzó su carrera en el Chelsea (2009-10), pasó por el Vitesse (2010-11) y el Benfica (2011-14), volvió al Chelsea (2014-17), firmó por el United (2017-2022), jugó una campaña en el Roma (2022-23) y formó parte del Rennes una temporada (2023-24) antes de acabar en el Lyon (2023-25).

En total, acumula 251 partidos en la Premier League, 107 partidos en competiciones europeas, 48 partidos con la selección serbia y un palmarés que incluye 3 Premier League, 1 Copa de Inglaterra, 1 Copa de la Liga inglesa, 1 Campeonato portugués, 3 Copas de la Liga portuguesa y 1 Copa de Eslovaquia.

Con el Roma, a las órdenes del luso José Mourinho, con el que coincidió tanto en el Chelsea como en el United, alcanzó la final de la Liga Europa, competición que ganó el Sevilla.

El Sassuolo, entrenado por el campeón del mundo italiano Fabbio Grosso, ganó la Serie B la temporada pasada. Esta campaña, en la primera jornada, el combinado ‘neroverdi’ se enfrentó al Nápoles, vigente campeón, y cayó por 0-2 en casa con los tantos del escocés Scott McTominay y el belga Kevin De Bruyne. EFE

