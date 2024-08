Matt Smith, protagonista de House of the Dragon

El domingo a la noche, finalmente concluyó la segunda temporada de La Casa del Dragón (House of the Dragon), el spin-off de Game of Thrones que revitalizó el interés en el universo de George R.R. Martin. Esta temporada mostró el inicio del conflicto entre los bandos liderados por Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, marcando una nueva fase en esta historia. La primera temporada había terminado con la coronación de Aegon II Targary en, seguido por la decisión de la Princesa Rhaenys de abstenerse de atacar a los Verdes, lo que dejó a los fanáticos ansiosos por ver cómo se desarrollaría la guerra en la segunda entrega.

La serie cuenta con actuaciones de Ewan Mitchell (Saltburn), Eve Best (The Crown), Fabien Frankel (Last Christmas), Harry Collett (Dunkirk), Rhys Ifans (Un lugar llamado Notting Hill), Clinton Liberty (This Is Christmas), Jamie Kenna (Gran Turismo), Kieran Bew (Warrior) y Tom Bennett (Love and Friendship). Cada uno de estos actores ha contribuido significativamente a la riqueza narrativa y emocional de la serie, brindando actuaciones memorables que han capturado la esencia de sus complejos personajes.

Sin embargo, en esta oportunidad, exploraremos otras producciones destacadas de Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy fuera de La Casa del Dragón. Cada uno de estos actores ha brillado en diversos proyectos que van más allá de su papel en la serie. Analizaremos cómo sus carreras se han desarrollado en otras producciones, proporcionando una visión más completa de su talento y versatilidad en la pantalla.

Olivia Cooke en Yo, él y Raquel – Me, Earl and the Dying Girl (Disponible en Disney+)

Captura del tráiler oficial de Yo, él y Raquel



En La casa del dragón (House of the Dragon), Olivia Cooke interpreta a Alicent Hightower, a quien conocimos en la primera temporada como la hija de la Mano del Rey. Al convertirse en esposa del rey Viserys I Targaryen, Alicent se convierte en una figura central en las intrigas y los conflictos por el trono.

En cuanto a su carrera, Olivia Cooke ha demostrado una gran versatilidad en sus papeles. Su participación en Ready Player One y Sound of Metal (2019) son algunos ejemplos destacados, al igual que su papel en Bates Motel, una serie que sirve como precuela moderna de la clásica película Psicosis de Alfred Hitchcock (Vértigo, La ventana indiscreta). No obstante, uno de los aspectos más notables de su carrera es su rol en Yo, él y Raquel (Me & Earl & the Dying Girl), una película dramática estrenada en 2025. En esta película, Cooke interpreta a Rachel, una joven que enfrenta una grave enfermedad y entabla una amistad con dos estudiantes, Greg y Earl. Estos dos cineastas, en su tiempo libre, deciden acompañarla y ofrecerle apoyo en su difícil situación, creando juntos una película para expresar su solidaridad y cariño.

Matt Smith en Doctor Who

Continuamos con Matt Smith, el actor de 41 años que da vida al controvertido Daemon Targaryen en La Casa del Dragón. Daemon es el hermano del rey Viserys I Targaryen y es conocido por su carácter impetuoso y sus ambiciones desmedidas. La interpretación de Smith resalta por su intensidad y profundidad, capturando la esencia de un personaje que oscila entre la lealtad y la traición en la lucha por el poder en Westeros.

A lo largo de su carrera, Matt Smith ha participado en una amplia variedad de proyectos audiovisuales. Su trabajo en The Crown, donde interpretó al príncipe Felipe, y en El misterio del Soho (Last Night in Soho – 2021), dirigido por Edgar Wright, ha sido ampliamente elogiado. Sin embargo, uno de sus roles más importantes fue en la icónica serie Doctor Who, donde asumió el papel del undécimo Doctor. Esta interpretación le valió reconocimiento internacional y estableció a Smith como uno de los actores más versátiles y carismáticos de su generación.

Emma D’Arcy en Truth Seekers (Disponible en Prime Video)

Imagen de Truth Seekers cedida por Amazon Prime. EFE



En último lugar, tenemos a Emma D’Arcy, quien interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen, la líder del bando negro en La casa del dragón. Rhaenyra es una figura central en la serie, conocida por su determinación y fortaleza mientras lucha por su legítimo derecho al trono.

D’Arcy también ha construido una carrera notable con títulos como For People in Trouble, Wanderlust, y The Talent. Sin embargo, en esta oportunidad, vamos a poner el foco en Truth Seekers, la serie de Prime Video lanzada en 2020 y creada por Nick Frost y Simon Pegg.

Este proyecto sigue a un grupo de investigadores paranormales que se embarcan en aventuras para descubrir y documentar fenómenos sobrenaturales. En Truth Seekers, D’Arcy demuestra su versatilidad actoral, aportando una mezcla de humor y misterio a la serie, lo que la convierte en una de las producciones más destacadas de su carrera.