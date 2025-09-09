¡Mauricio Báez de Fiesta! Dedica desayuno al grupo SID

El Club Mauricio Báez hará mañana su tradicional desayuno aniversario, que, en este 2025, tendrá una especial dedicatoria a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti Guerra, por su respaldo al club de varias décadas a través del Grupo (SID).

El encuentro forma parte de las actividades conmemorativas por el 62 aniversario del club, fundado el 11 de septiembre de 1963 en el sector de Villa Juana. Los actos de celebración comenzaron el pasado domingo y se extenderán durante toda la semana.

Durante más de seis décadas, el Club Mauricio Báez se ha convertido en referente en el deporte dominicano, particularmente en el baloncesto, disciplina en la que ostenta un historial de éxitos extraordinarios: 10 títulos en los campeonatos el Distrito Nacional.

Ha ido a la final en los últimos ocho torneos, con cinco coronas conquistadas. Su cantera también es reconocida, con equipos en todas las categorías y logros recientes como el campeonato invicto del torneo U-16 en 2025. “Seguiremos trabajando duro cada día”, dijo Domínguez.

