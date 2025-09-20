Mauricio Vs Bameso apertura hoy en el Prudential Center, EU

Diego Pesqueira y el popular JalexiZ Fernández están que no se dan por nadie.

“La fanaticada del baloncesto se merece este salto a la internacionalización”, dijo a HOY Diego Pesqueira, presidente de la Abadina.

“El entusiasmo es grande para este juego”, dijo JalexiZ.

Este año de honor del juego inaugural será para Mauricio Báez y Bameso, y el plan es que se roten los equipos en las siguientes temporadas del baloncesto superior.

Juego del Respeto

Y es por eso que ambos clubes, escribirán otro capítulo que dejará una huella imborrable en la historia del basket local, con la responsabilidad de inaugurar la temporada regular del Torneo Superior del Distrito Nacional cuando se enfrenten hoy en el “Juego del Respeto”.

La rivalidad de estas franquicias que ha roto esquemas de popularidad y asistencia en las canchas dominicanas, ahora tendrá en el Prudential Center de New Jersey, el escenario perfecto para mostrar cultura, orgullo e identidad dominicana en la diáspora.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

