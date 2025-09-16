La UEFA Champions League no solo reúne a los clubes más poderosos de Europa: también ha sido escenario de hazañas individuales, especialmente en lo que a goles respecta.

A continuación repasamos quiénes son los futbolistas que más veces han festejado en este certamen, sus cifras, sus trayectorias y lo que hacen especial su legado.

Los tres líderes: Ronaldo, Messi y Lewandowski

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (Fuente externa)

• Goles: 140

• Partidos: 183

• Cristiano es el máximo goleador histórico de la Champions League.

• Ha liderado la tabla de goleadores en más temporadas que ningún otro jugador, ha marcado en finales diferentes, y tiene el récord de más goles en una temporada: 17 en la edición 2013-14.

2. Lionel Messi

Lionel Messi. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

• Goles: 129

• Partidos: alrededor de 163

• Segundo en la lista, Messi ha sido un rival constante de Ronaldo en este ranking, destacándose por su eficacia, técnica y regularidad.

3. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski (Fuente externa)

• Goles: 105

• Lewandowski se mantiene firme como tercer máximo goleador gracias a sus años de rendimiento alto con Borussia Dortmund, Bayern Múnich y recientemente con Barcelona.

Otros nombres destacados

Además de los tres primeros, hay varios jugadores cuya historia también merece reconocimiento:

• Karim Benzema: con alrededor de 90 goles. • Raúl González: uno de los históricos; con unos 71 goles.

• Thomas Müller, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Kylian Mbappé (activo), Mohamed Salah y otros siguen la lista con cifras que también impresionan.

Datos curiosos y comparativos

• Cristiano Ronaldo también ostenta el récord de más goles en una sola temporada de Champions con 17 en la campaña 2013-14.

• Messi tiene una de las mejores tasas de goles por partido en este ranking, comparable incluso con algunos de los históricos.

• Jugadores como Kylian Mbappé, aún en activo, siguen subiendo posiciones.

Estos goleadores han hecho historia en la Champions League no solo por los números, sino por su capacidad de aparecer en los momentos decisivos: finales, partidos claves, remontadas. Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Benzema, Raúl y los demás, no solo suman goles, sino momentos que quedan marcados en la memoria de los aficionados.