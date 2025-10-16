Maximum Rooftop Restaurant inicia la Semana Gastronómica Peruana

Maximum Rooftop Restaurant inicia la Semana Gastronómica Peruana

En una noche llena de sabor, cultura y emociones, Maximum Rooftop Restaurant, el icónico espacio gastronómico ubicado el piso 7 del AC Hotel Santiago de los Caballeros, dio apertura oficial a la Semana Gastronómica Peruana bajo el título “Perú desde el Corazón del Caribe”, una celebración culinaria que une lo mejor de la cocina peruana con el espíritu caribeño.

La velada inaugural contó con la presencia de distinguidos invitados, medios de comunicación, empresarios, aliados comerciales, representantes de la comunidad peruana en Santiago y autoridades diplomáticas, incluyendo al Embajador del Perú en República Dominicana, Gustavo Lembcke Hoyle, quien ofreció palabras de cierre en honor a la unión cultural entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, el Gerente General del AC Hotel Santiago de los Caballeros, David Nava, expresó su entusiasmo por esta colaboración que continúa posicionando a Santiago como capital gastronómica del país:

“Esta celebración representa mucho más que una experiencia culinaria: es un puente entre culturas, una invitación a descubrir sabores auténticos y una muestra del compromiso que tenemos en Marriott International de crear experiencias memorables para nuestros huéspedes, comensales y visitantes.”

La propuesta gastronómica de la semana está liderada por dos chefs: Rodrigo Naranjo, del Sheraton Lima Historic Center, quien trae consigo la esencia de la cocina peruana, y Dorian Herrera, chef ejecutivo del AC Hotel Santiago de los Caballeros, encargado de fusionar los sabores del Caribe con los del Perú en un menú a cuatro manos que estará disponible del martes 14 al domingo 19 de octubre, de 5:00 p.m. a 12:00 a.m.

Entre las actividades destacadas se incluyen:

  • Miércoles: Sounds of Peru, música en vivo con DJ Depe.
  • Domingo: Brunch peruano con violinista en vivo.

El evento cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores como Sheraton Lima Historic Center, Embajada del Perú en República Dominicana, Copa Airlines, Antojitos Peruanos, Elías Distribución y sus marcas Grey Goose, Patrón, Dewar’s y Bombay Sapphire, quienes han hecho posible esta experiencia única.

La Semana Gastronómica Peruana promete ser una fiesta de sabores, cultura y momentos inolvidables, reafirmando el compromiso de Maximum Rooftop Restaurant con la innovación gastronómica y la hospitalidad.

