Maxy Montilla devolverá RD$3,000 millones a Estado



El Ministerio Público (MP) informó ayer que llegó a un acuerdo judicial con Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas, tras aceptar su responsabilidad penal y y el decomiso de bienes por más de RD$3,000 millones, por su presunta participación en actos de corrupción administrativa.

Ese es el mismo caso por el que Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión, tras ser hallado culpable de actos de corrupción contra el Estado.

Maxy Montilla es hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina y cuñado del expresidente Danilo Medina.

En un comunicado, el MP señala que el convenio fue resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, lo que permitió obtener de un tribunal la homologación del acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en la ley.

Maxy Montilla, refiere el documento, pagará RD$2,000 millones en efectivo al Estado, “como parte de la recuperación de los fondos que habría desviado por corrupción”.

El acuerdo lleva a Montilla a pagar además, una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), a la del Sur (Edesur) y a la del Norte (Edenorte), como resarcimiento a los perjuicios que habrían provocados por sus acciones y otros RD$431,816,307 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

También autoriza el decomiso de un solar de 200.18 metros cuadrados, en la Avenida Roberto Pastoriza, casi esquina Ortega y Gasset, Ensanche Naco, por un valor de RD$50,901,692.

El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía.