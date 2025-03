Mayor atención al fortalecimiento de la conciencia cívica

Cada día que pasa siento mayor necesidad de llamar la atención sobre la importancia de vivir en paz y con civismo. Eso me hace recordar temas tratados por décadas, pero que adquieren vigencia constante. Uno de ellos se refiere a civismo que algunos han definido como el conjunto de ideas, actitudes y hábitos que corresponden al buen ciudadano como elemento consciente y activo del pueblo. Esto comprende por igual, el sentido y la preocupación por el bien común, la lealtad a las instituciones sin servilismo. Con espíritu democrático y respeto a cada ciudadano. Incluyendo la voluntad de permitirle la expresión de sus opiniones con respeto a personas e instituciones.

Ese conjunto de ideas, sentimientos y hábitos conforma el sentido cívico, a lo que otros ideólogos han denominado espíritu público. Porque espíritu público o sentido cívico son prolongaciones y afirmaciones del sentido social. Suponen cierto número de virtudes, de las cuales proceden la justicia social, la caridad, la solidaridad, etc.

La importancia del sentido cívico radica en que reconoce los límites del poder y en que no permite que sean sobrepasados, ya sea en la vida privada, pública e incluso la espiritual. Exige que el poder respete las libertades legítimas de las personas así como de los organismos intermedios. Lo que obliga a los ciudadanos a respetar la autoridad del Estado, y éste hacerle justicia. Obediencia con respecto a la autoridad, pero sin sumisión servil. Porque el sentido cívico deja intacto el espíritu crítico, necesario en todos los regímenes, pero de manera especial en una democracia formal.

Todos debemos tener en cuenta, que el conjunto de ideas, actitudes y hábitos que corresponden al buen ciudadano, tiene que convertirse en responsabilidad primaria de cada uno, comenzando por quienes tienen poder en las diferentes áreas y los que tienen el control de los poderes del Estado. Creando y estableciendo un conjunto de políticas debidamente coordinadas y bien dirigidas, tendentes a crear mayor conciencia cívica. Sin dejar de lado las responsabilidades municipales, que en algunos casos han llegado a límites críticos. Tener conciencia de que a medidas que crecen las comunidades, requieren mayor atención y, sobre todo, mayor conciencia cívica.

No pongo en duda que muchos de los líderes políticos, dirigentes, así como las cúpulas de poder económico, aspiran realmente a construir una sociedad más justa y humana, donde todos los ciudadanos tengan verdadera conciencia de sus deberes y derechos. Pero he advertido, y lo repito, que para lograrlo dentro de los límites de la convivencia civilizada, debemos reforzar urgentemente el edificio de la conciencia cívica. Porque solo ese gran edificio de conciencia y responsabilidad ciudadana será capaz de soportar el peso de los deseos y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. Con orientaciones no necesariamente bien concebidas.

Junto al innegable desarrollo y crecimiento que en muchos aspectos que ha tenido nuestro país, aunque no se haya producido de manera generalizada y equitativa como muchos quisiéramos, por lastres arrastrados por años, nadie debe cerrar los ojos y el entendimiento para ignorar que junto a ello, igualmente han llegado como consecuencias, ideas, conductas y enseñanzas que no fortalecen las buenas costumbres ni la sana convivencia. Por todo eso reitero una vez más, mayor atención al fortalecimiento de la conciencia cívica.