La activista y representante de la Fundación Francina Hungría, Francina Hungría, afirmó este miércoles que la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad en la República Dominicana no está en sus condiciones físicas, sino en la forma en que la sociedad los percibe.

“Cuando digo la sociedad me refiero a los padres, maestros, doctores, empleadores y tomadores de decisión. Lo repito: la mayor barrera que impide la participación plena de las personas con discapacidad no es la discapacidad, sino el modo en que son percibidas”, subrayó.

Contó además cómo en medio de una presentación profesional, en lugar de ser valorada por sus capacidades y formación académica, recibió el comentario: “¡Qué linda estás! ¿Tú te vestiste sola?”.

Entiende que hay muy bajas expectativas sobre la comunidad con discapacidad.

Otro de los comentarios que ha recibido fue “Perdón, es que no pareces que tienes una discapacidad”, como si eso fuera un halago.

La discapacidad no es una profesión

Hungría resaltó que la discapacidad no es una profesión ni una característica que deba condicionar las oportunidades laborales.

Sin embargo, señaló que todavía es común que empresas soliciten “perfiles de personas con discapacidad” sin especificar áreas de formación o competencias.

“Sucede a diario que por ejemplo nos llaman a nosotros en la fundación y nos dicen “necesito perfiles de personas con discapacidad porque vamos a contratar personas con discapacidad y yo digo, ok ¿De qué áreas necesitas personas con discapacidad? para buscar un perfil que se ajuste a tu necesidad y dicen que puede ser cualquier persona”, criticó.

La presidenta de la Fundación también insistió en que el país vive un proceso de transición hacia una verdadera inclusión, pero faltan trabajos por hacer.

“Estamos en un proceso de transición, o sea, quiero pensar que vamos a evolucionar y que, en algún momento, pues, este proceso se va a llevar a cabo como debe de ser”, aclaró.

Recordó que la Ley 5-13 sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que en los procesos de contratación se debe garantizar al menos un 2% de participación en el sector privado y un 5% en el sector público.

“Esa cuota busca igualdad en los procesos de reclutamiento, no caridad, sino un esfuerzo consciente de congregar personas con discapacidad”, puntualizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.