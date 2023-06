Mayoría consumidores nuevos al crédito en RD obtienen acceso desde su primera solicitud, según estudio

En República Dominicana y en todo el mundo, los consumidores nuevos al crédito – aquellos que se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria crediticia – generalmente obtienen acceso al crédito desde su primera solicitud y están satisfechos con el monto recibido. Sin embargo, la mayoría anticipa eventos de vida o gastos en el futuro cercano para los cuales indican que tener acceso a crédito adicional será clave. Este y otros hallazgos que se desprenden del estudio global recientemente publicado por TransUnion (NYSE: TRU), «Expandiendo el acceso al crédito: Una perspectiva más profunda alrededor de los consumidores nuevos al crédito«, El estudio brinda información a las entidades de crédito, tanto en los mercados crediticios desarrollados como en desarrollo, sobre cómo abordar las necesidades de crédito de los consumidores nuevos al crédito, así como sobre lo que estos consumidores valoran más en sus proveedores de crédito.El estudio global incluyó datos de crédito y hallazgos sobre millones de consumidores de diversos mercados globales, incluyendo Canadá, Colombia, Hong Kong, India, Estados Unidos y Sudáfrica, así como resultados de una encuesta global en línea a consumidores en la República Dominicana, Brasil, Canadá, Colombia, India, Filipinas, Estados Unidos y Sudáfrica.

TransUnion definió a un consumidor nuevo al crédito (NTC, por sus siglas en inglés) como aquel sin historia de crédito tradicional en las centrales de información crediticia que abre su primer producto de crédito tradicional para préstamo de vehículo, tarjeta de crédito u otro crédito específico de países individuales. La parte del estudio que se enfocó en datos de crédito examinó los comportamientos y el desempeño de aquellos consumidores nuevos al crédito durante los dos años siguientes a la apertura de su primer producto de crédito. La encuesta en línea a nivel global recopiló las percepciones de dichos consumidores sobre el tema del crédito.“

La inclusión crediticia, es decir, la capacidad de los consumidores para acceder a los productos de crédito tradicionales, como tarjetas de crédito, créditos de vivienda y créditos personales, es un aspecto especialmente importante de la inclusión financiera. Estos productos sirven como medio para la movilidad financiera de los consumidores y pueden ser una puerta de entrada a una mejor calidad de vida, permitiendo la propiedad de la vivienda, la formación de empresas y la creación de riqueza”, dijo Charlie Wise, coautor del estudio y jefe de investigación global de TransUnion.

“Cuantos más consumidores puedan participar en los mercados de crédito de un país, mayores serán las oportunidades de una amplia inclusión económica. Los datos de nuestro estudio demuestran que los consumidores nuevos al crédito suelen ser buenos riesgos, con necesidades de crédito crecientes y mostrarán lealtad a las instituciones financieras que les ofrezcan sus primeros productos de crédito,” añadió.

En República Dominicana, 205.000 consumidores abrieron su primer producto de crédito y se convirtieron en NTC durante 2022, y otros 49.000 se convirtieron en NTC en los primeros 3 meses de 2023. En 2022, la Generación Z conformó la mayor parte de este grupo con el 56 %, seguida de los Millennials (29 %), la Generación X (11 %) y los Baby Boomers (4 %). La tarjeta de crédito fue el primer producto más común abierto en República Dominicana en 2022, con el 63 % de los consumidores NTC eligiendo este producto, seguido de créditos personales, que fue elegido como el primer producto por el 33 % de los consumidores NTC.

Entendiendo mejor las tendencias de los consumidores NTC

TransUnion también llevó a cabo un estudio de mercado basado en encuestas para entender la perspectiva de los consumidores NTC, que incluyó respuestas de 8.465 consumidores de NTC en múltiples mercados, para conocer mejor las percepciones, actitudes y experiencias de los consumidores NTC en relación con el crédito que puedan estar influyendo en sus necesidades y comportamientos.

Los resultados de la encuesta revelaron que los nuevos gastos fueron el principal motivo para abrir un primer producto de crédito en casi todos los mercados, incluyendo República Dominicana. Las excepciones fueron Estados Unidos y Canadá, donde la principal motivación era tener acceso a un medio conveniente para gastar. La conveniencia en los medios de pago fue el segundo factor más citado en República Dominicana. Esto está en línea con la elección del primer producto abierto, donde en República Dominicana, al igual que en Estados Unidos y Canadá, el primer producto más comúnmente abierto es una tarjeta de crédito.

La mayoría de los consumidores de NTC en todos los países, con la excepción de India, declararon haber recibido un producto crediticio en la primera entidad en la que lo solicitaron, sin necesidad de acudir a varias entidades. En República Dominicana, el 57% de los NTC declararon haber recibido un producto de crédito de la primera entidad donde lo solicitaron. Además, el 86 % de los consumidores NTC encuestados afirmaron estar satisfechos con el monto del crédito recibido.

El estudio también reveló que la conveniencia es un factor clave para los consumidores NTC y puede llevar a más oportunidades para las entidades de crédito en el futuro. A la hora de elegir con qué entidad abrir su primer producto, la conveniencia se citó como criterio principal en todas las regiones excepto en Brasil. En República Dominicana, el 34 % de los consumidores citaron la conveniencia como el principal factor, mientras que otro 22 % dijo que era porque ya tenía cuenta con la entidad o porque había sido recomendada por amigos o familiares.

Por último, las entidades que proporcionan a los NTC su primer crédito también pueden beneficiarse construyendo lealtad con sus clientes. Según los resultados de la encuesta, un buen servicio fue citado entre los encuestados de República Dominicana como la principal razón para permanecer con la misma entidad al abrir futuros productos de crédito.

De manera interesante, una comunicación más efectiva apareció como el factor principal que determina una mejor experiencia con la entidad, por encima de obtener mayores límites de crédito y mejores recompensas. «Impulsar la inclusión crediticia comienza por entender mejor las perspectivas de los consumidores NTC y lo que los impulsa a solicitar más crédito, así como con educación sobre las formas en que pueden construir y mejorar sus perfiles de crédito. Al hacerlo, las entidades pueden desempeñar un papel fundamental en ayudar a que más consumidores participen activamente en el mercado de crédito y promover una mayor inclusión crediticia», dijo Virginia Olivella, directora de investigación y consultoría para TransUnion LATAM.

La mayoría de los consumidores nuevos al crédito buscan nuevos productos de crédito

Los resultados de la encuesta también indicaron que, a pesar de la falta de experiencia crediticia de los consumidores NTC, éstos entienden los beneficios y riesgos del crédito y desean mantener el control de sus finanzas. En promedio, alrededor de seis de cada diez consumidores NTC dijeron que su necesidad de crédito aumentaría en los próximos tres a cinco años, con los niveles más altos observados en los mercados en desarrollo (encabezados por India con el 79 %).

Aproximadamente el 73 % de los consumidores NTC de República Dominicana indicaron que su necesidad de crédito aumentaría en este mismo período de tiempo. Sin embargo, el 40 % de los consumidores NTC de República Dominicana indicaron que la razón por la que no tomaban más crédito era porque no querían incurrir en deudas. Esto aún significa que la mayoría de los consumidores buscan obtener mayor acceso al crédito y aprovecharlo para sus necesidades financieras.

La preocupación por perder el control de las finanzas fue otra de las razones indicadas por el 34 % de estos consumidores para no pedir más crédito. A nivel global, el deseo de evitar la deuda fue la razón más citada para no querer más crédito, con excepción de India y Filipinas, donde no querer perder el control de sus finanzas fue la razón principal.

En todo el mundo, los encuestados dijeron que planean solicitar crédito en 2023 en distintos grados. En República Dominicana, el 62 % de los consumidores NTC tienen previsto solicitar un crédito. Este porcentaje significativo de consumidores que tiene la intención de pedir un crédito indica que existe una necesidad real y un interés en el crédito. Encontrar formas de satisfacer las necesidades de esta gran población de consumidores, mientras se maneja el riesgo de forma prudente, representa una oportunidad de crecimiento significativa para las entidades.

Los resultados de la encuesta también indicaron que el 45 % de los consumidores nuevos al crédito en República Dominicana ampliarían su uso de crédito si tuvieran un evento de vida significativo en el futuro – como casarse o tener un hijo – que creara una mayor necesidad de crédito. Además, el 32 % de los consumidores nuevos al crédito ampliaría su uso de crédito si recibiera información sobre la disponibilidad y los beneficios del mismo, el 29 % si se pudieran realizar pagos más bajos y el 25 % si tuvieran mayor claridad sobre el costo total del crédito, incluyendo comisiones e intereses.

“Los consumidores nuevos al crédito en República Dominicana y en todo el mundo parecen tener necesidades de crédito crecientes, a la vez que entienden los riesgos de asumir demasiada deuda», agregó Olivella.

«Muchos de estos consumidores quieren conocer más sobre los beneficios del crédito y esperan tasas de interés y pagos mensuales asequibles, junto con claridad en torno al costo total del crédito. ”“Es claro que los consumidores nuevos al crédito en todo el mundo y en República Dominicana desempeñarán un papel importante en el crecimiento de los portafolios de muchas entidades», dijo Olivella.

«Los bancos, las asociaciones de crédito y otras instituciones financieras que utilicen datos alternativos y, al mismo tiempo, ofrezcan productos, canales y un proceso de vinculación positivo, serán probablemente los que logren tener éxito en construir lealtad con este segmento de la población.

«Para obtener información detallada sobre todos los mercados representados en el estudio, haga clic aquí.