Denuncia condiciones críticas en infraestructuras escolares: “Nuestros niños merecen educación en espacios dignos y seguros”

La Fuerza Magisterial, corriente del magisterio organizada en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), advirtió este martes que, tras un levantamiento realizado en las 174 seccionales del país, la mayoría de las escuelas no están en condiciones adecuadas para iniciar el año escolar 2025-2026.

Durante una comparecencia ante los medios, representantes de la Fuerza Magisterial, junto a presidentes y secretarios de Organización de múltiples seccionales de la ADP, denunciaron que los planteles escolares carecen de la infraestructura mínima necesaria para garantizar un regreso a clases seguro, digno y funcional para los estudiantes.

“Las escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada para garantizar un inicio satisfactorio del año escolar. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de ser recibidos en planteles donde su vida no corra peligro”, expresó Adhamilka Espinal, representante de la organización ante el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

Espinal afirmó además que la educación es un derecho, y el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para garantizarlo.

La organización gremial denunció que aún existen escuelas donde maestros y estudiantes usan letrinas o baños prestados por casas vecinas, así como centros educativos con techos deteriorados, canchas destruidas que nunca fueron remodeladas y una alarmante escasez de aulas, producto de la falta de planificación frente al crecimiento de la población estudiantil.

“Nosotros, como docentes, tenemos toda la voluntad de iniciar el año escolar con entusiasmo y compromiso, pero también exigimos que se nos proporcionen las condiciones mínimas para ofrecer una educación de calidad. La calidad educativa es responsabilidad de todos y no puede seguir siendo postergada”, subrayó Espinal.

Asimismo, acusó al Ministerio de Educación de incumplir promesas realizadas en diferentes reuniones y de no iniciar los trabajos comprometidos con las comunidades educativas. “Todo se ha quedado en palabras, y los acuerdos firmados deben ser cumplidos”, sostuvo.

Advertencia previa: el deterioro ya había sido denunciado por Fuerza Magisterial

El pronunciamiento se produce semanas después de que la Fuerza Magisterial protagonizara, el pasado 23 de junio, una Parada Cívica por una Educación Digna frente al Ministerio de Educación (MINERD) y en provincias del sur del país, donde encendieron velas en señal de protesta por el abandono de los centros educativos.

En aquella ocasión, Espinal advirtió sobre el inminente colapso del sistema escolar si no se intervenían los planteles a tiempo: “Hoy nos reunimos con la llama encendida de la esperanza, pero también de la indignación. Nos convoca un deber superior: defender el derecho de nuestros niños a una educación digna, segura y bien equipada”.

La jornada cívica se replicó en municipios de Barahona, Bahoruco, Azua, San Juan y Elías Piña, como parte de una campaña nacional de visibilización de la problemática. Aunque el sistema educativo se encontraba en receso, los docentes reafirmaron que su compromiso con la educación pública “no admite pausas”.

“Mientras el gobierno gasta millones en elementos superfluos, las aulas se caen a pedazos, y eso no lo vamos a tolerar más”, enfatizó Espinal durante la protesta.

La Fuerza Magisterial concluyó reiterando su exigencia al Ministerio de Educación: acciones concretas, cumplimiento de los compromisos adquiridos y soluciones urgentes antes del 25 de agosto, fecha establecida para el inicio del año escolar.

“No aceptaremos más excusas. La educación no espera, y nuestros estudiantes tampoco”, concluyó.