MB festeja 56 años exaltan a Lalane, Pozo y Doñé

El Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez celebró ayer su tradicional Desayuno, esta vez para festejar su 56 aniversario, al tiempo que reconoció la trayectoria en el deporte y la honestidad como ciudadano del profesor Federico Lalane José.

El acto se inició a las 8:30 de la mañana con la invocación al Todopoderoso, por parte de los padres Francisco -Pancho- Batista y José Pastor Ramírez, director de la Orden Superior de los Salesianos de Las Antillas y de los salesianos de República Dominicana, respectivamente.

Luego tomaron la palabra el presidente del Club Mauricio Báez, el inmortal del Deporte, José -Boyón- Domínguez y Leo Corporán, Asesor de la entidad, quienes valoraron los aportes hechos a la comunidad de Villa y del país de los profesores Nelly Manuel Doñé y Marianela -Nelly- Pozo, fallecidos el pasado mes.

La mesa principal. La mesa principal estuvo encabezada por Federico Lalane José, Leo Corporán, José Boyón Dominguez, Francisco Batista, Danilo Díaz, ministro de Deportes; Alejandro Montás, director de la CAASD; Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas.

También, los empresarios José Luis Corripio Estrada (Pepín) y Luis Manuel Bonetti, Mariano Germán, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia; Rosa Doñé y Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El homenaje se produjo esta mañana en la celebración del tradicional Desayuno Aniversario de la institución deportiva, el evento cumbre de las actividades conmemorativas del club.

“Es uno de los hombres más honestos de la historia dominicana. Un ser humano inmensamente íntegro con una hoja de servicio y aportes significativos a esta sociedad”, expresó Leo Corporán, al motivar la dedicatoria del Desayuno al también ex contralor General de República (2000-2004) y ex vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Reconocieron a Lalane José. En el acto, la directiva del club Mauricio Báez reconoció al licenciado Federico Lalane José y le entregó una bonita una placa de parte de la directiva, encabezados por el asesor de ambas entidades, Leo Corporán; José -Boyón- Domínguez, presidente del Mauricio Báez, Doñé, Eligio Blanco Peña, Eva Hiraldo, Arismendy Peter, Gerardo Suero Correa, José Heredia Castillo, Alsi Capellán, Julio King Morris y Armando Martínez.

Lalane estuvo acompañado de su esposa Ivelisse, sus hijos y otros miembros de la familia. Al agradecer el homenaje, Federico Lalane consideró que la familia mauriciana y sus dirigentes “han sido extremadamente generosos conmigo desde hace muchos años, por la cercanía que me une a ellos desde hace cuatro décadas”.

Habla Danilo Díaz. El Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, proclamó ayer que el Club Mauricio Báez al celebrar sus 56 aniversario, lo hace siendo el club deportivo y cultural modelo del país por sus grandes logros en diversas capas de la sociedad.

Díaz afirmó que el Club Mauricio Báez es el principal referente que tienen clubes y felicitó a sus directivos, atletas, alumnos, profesores, médicos, personal de apoyo y colaboradores.