Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

BARCELONA— Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que un Real Madrid disminuido a diez jugadores venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

En tanto, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de la temporada antes de enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones. Y el Athletic Bilbao perdió antes de recibir al Arsenal.

Mbappé, el astro francés, abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Se valió de su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar lejos del alcance del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor central Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

Pero Mbappé ayudó a duplicar la ventaja a los 44 con un elegante regate, girando alrededor de su marcador cerca de la línea de fondo, antes de encontrar a Arda Guler con un pase para que el mediocampista turco anotara.

Oyarzabal descontó por los anfitriones al convertir un penalti a los 56 minutos. Dani Carvajal había concedido el penal cuando un balón golpeó su brazo en el área.

Fue la cuarta victoria del Madrid en igual número de partidos para comenzar la campaña en La Liga.

“Empezamos muy bien el partido: jugamos en campo contrario, marcamos goles y creamos situaciones”, valoró Mbappé. “Después tenemos la tarjeta roja y cambia un poco el partido porque somos uno menos pero no teníamos miedo. Jugamos nuestro juego y metimos el segundo”.

El Madrid no ganó nada importante con Mbappé la temporada pasada. Terminó detrás del Barcelona en la liga.

Con Xabi Alonso como su nuevo entrenador, tiene una ventaja temprana sobre su principal rival. El Barcelona juega contra el Valencia el domingo y está cinco puntos detrás del equipo Merengue.