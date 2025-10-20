Mbappé, Kane y Haaland brillan en la Champions League

Mbappé, Kane y Haaland brillan en la Champions League

Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester City regresan a la Champions League con Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland disfrutando de un arranque de temporada espectacular.

Todos ellos marcaron en las victorias ligueras de sus equipos este fin de semana, prolongando así su impresionante racha goleadora. Cada uno ha marcado al menos un gol en todos los partidos que han disputado con su club y su selección esta temporada, excepto uno.

Haaland llega al partido de la fase liguera del Manchester City contra el Villarreal el martes tras haber marcado 23 goles en 13 partidos, incluyendo 10 en sus últimos cinco encuentros con el City y Noruega. Marcó los dos goles en la victoria del City por 2-0 contra el Everton en la Premier League el sábado.

Puede leer: Nómina del posible equipo dominicano para Clásico Mundial es realmente asombrosa

Haaland, de 25 años, es el jugador que más rápido ha llegado a los 50 goles en la Champions League. También marcó dos goles en el empate 2-2 del City contra el Mónaco en la Champions League a principios de mes. El City había empezado la temporada con una victoria por 1-0 contra el Nápoles.

Kane, de 32 años, suma 22 goles en 14 partidos, 15 de ellos en sus últimos ocho encuentros con el Bayern y la selección inglesa. Marcó un gol en la victoria de su equipo por 2-1 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga el sábado. El Bayern, que actualmente lidera la fase liguera, recibe al Brujas el miércoles.

Mbappé suma 18 goles en 14 partidos con el Madrid y la selección francesa. Ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos, incluyendo el de la victoria del Madrid por 1-0 ante el Getafe en la liga española el domingo.

«Estamos muy contentos con el rendimiento de Kylian», declaró el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. «Ha sido decisivo con sus goles y su participación».

Mbappé, de 26 años, se perfila como el jugador más joven en disputar 90 partidos en la Champions League. El récord lo ostenta actualmente el exjugador del Madrid, Raúl González, quien tenía 27 años cuando alcanzó esa marca.

El Madrid, que también comenzó la fase liguera con dos victorias, recibe a la Juventus el miércoles. Los italianos vienen de dos empates en la Champions League, contra el Borussia Dortmund y en Villarreal. La Juventus perdió 2-0 en Como en la liga italiana el domingo.

