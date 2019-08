Mbappé: “Quiero que Neymar se quede con nosotros” en PSG

El delantero francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé quiere que Neymar “se quede” en el conjunto parisino, según afirmó en una rueda de prensa en China previa a la final de la Supercopa francesa que enfrentará hoy al propio PSG y al Rennes en Shenzen.

“Quiero que Neymar se quede con nosotros. He hablado con él dentro de una relación basada en la sinceridad y el respeto. Le respeto y le admiro y por eso sabe lo que pienso de la situación”, explicó el campeón del mundo con Francia. Asimismo, Mbappé habló sobre los rumores que sitúan al delantero uruguayo Edinson Cavani fuera de la capital francesa y aseguró que quiere jugar “con grandes jugadores y Cavani es uno de ellos”.

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, también habló sobre el brasileño y confirmó que, pese a estar suspendido y no poder jugar la final, Neymar está “a un gran nivel” y su estado de ánimo es “muy bueno”.Francesa Frappart oficiará la Super Copa de Europa, que se juega aquí.

Designan mujer árbitro en la Super Copa UEFA

NYON, Suiza. La francesa Stéphanie Frappart fue nombrada como árbitro para la Super Copa de Europa entre Liverpool y Chelsea, lo que la hace la primera mujer en oficiar un partido de tal importancia para la UEFA. La UEFA anunció el nombramiento ayer y añadió que Frapport encabezará un equipo de árbitros formado mayormente por mujeres, con su compatriota Manuela Nicolosi y la irlandesa Michelle O’Neal como sus asistentes.

Frapport, de 35 años, ofició además la final de la Copa del Mundo de mujeres entre Estados Unidos y Holanda. El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin dijo: “He dicho numerosas veces que el potencial para el fútbol de mujeres no tiene límites”. No es la primera vez que una mujer oficia un partido de hombres de la UEFA. La suiza Nicole Petignat ofició tres partidos de eliminatorias de la Copa UEFA entre el 2004 y el 2009. La Super Copa es el arranque tradicional de la temporada en Europa, enfrentando a los ganadores de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Este años se realizará en el estadio de Besitkas en Estambul el 14 de agosto. En abril, Frappart se convirtió en la primera mujer en oficial un partido de la liga francesa. Será parte del pool de árbitros para la próxima campaña.

Ceferin añadió que espera “que la devoción que Stéphanie ha mostrado a lo largo de su carrera para llegar a este nivel proveerá inspiración a millones de niñas y mujeres en Europa y es mostrará que no debería haber barreras para alcanzar sus sueños”.

Manchester busca record

Manchester United se apresta a romper el record mundial de traspasos por un defensor tas acordar el pago de 80 millones de libras (97 millones de dólares) para firmar a Harry Maguire, dijo ayer una persona con conocimiento del acuerdo, se informó.