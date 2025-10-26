Mbappé y Bellingham dan ventaja al Real Madrid al descanso del clásico

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra con Jude Bellingham tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro ante el Celta de Bigo el domingo 4 de mayo del 2025. (AP Foto/Jose Breton)

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 ponen por delante al Real Madrid al descanso en el clásico ante un FC Barcelona (2-1) en el que marcó Fermín López en el 38 tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler.

Una primera mitad en la que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3. En el 12, Mbappé marcó, pero el gol no fue válido por partir en posición de fuera de juego. Además, en el minuto 45, Mbappé volvió a marcar y volvió a ser anulado por fuera de juego.

