La esposa de uno de los ultimados por la Policía Nacional en un intercambio de disparos en el sector El Hoyo, en Santo Domingo Oeste por el asalto al Banco Popular reveló este viernes cómo los agentes llegaron a su vivienda.

Según explicó Angélica de Jesús Solano, esposa de Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años, los agentes del orden entraron rompiendo puertas y ventanas.

«Ellos (Policía) entraron, sin orden, sin nada rompieron la casa entera, invadieron por atrás, por todos lados. Ellos agarraron y le quitaron la niña a él (Belliard), lo sacaron, me trancaron a mí y después le dispararon», dijo.

Tres de los impliados en asalto al Banco Popular (Fuente externa)





«Nosotros estábamos tranquilos acostados, escuchamos ese ruido como que si están rompiendo algo. Salió con la niña a ver qué estaba pasando, lo agarraron y me estrellaron la niña y me trancan, no me quieren dejar salir y a él lo abalearon», añadió.

Describió a su esposo como «un muchacho que se acuesta temprano, se levanta a las 7 de la mañana, trabaja para darle la leche a su hija de 9 meses y mira lo que le hicieron. Un muchacho que nada más para trabajando, llega a la casa y se acuesta».

La familia desmiente la versión de las autoridades de que este enfrentó a tiros a la uniformada y piden justicia para que se esclarezca el hecho.

Dos de los saltantes fueron abatidos

Jorge Luis Estrella, asaltante al Banco Popular.

De su lado, el vocero policial, Diego Pesqueira, notificó que de los cuatro individuos que asaltaron la referida sucursal del Banco Popular, localizada en el interior de una estación de combustible, dos resultaron muertos durante un presunto intercambio de disparos y uno arrestado.

Diego Pesqueira, vocero policial, identificó a los asaltantes abatidos como Richard Michel Estrellas Arias, de 25 años de edad y Jhoan Eduardo Aybar, de 24. Mientras que el detenido es Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años.

«Alrededor de las 1:30 de la madrugada de hoy, Estrella Arias se atrincheró en una de las habitaciones de la cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo, y al percatarse de la presencia policial la emprendió a tiros contra estos, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión y ocasionarle las heridas que posteriormente le provocaron la muerte minutos después de ser traslado al hospital Marcelino Velez. Las autoridades ocuparon en su poder una pistola con su cargador y varias cápsulas», indica el reporte preliminar.

Diego Pesqueira

Agrega que en la continuidad de las investigaciones, posteriormente alrededor 03:00 de la madrugada y atendiendo a informaciones de inteligencia, un equipo de la DICRIM se trasladó al sector El Hoyo, Santo Domingo Oeste, con la finalidad de apresar al nombrado Belliard Aybar, quien fue identificado como uno de los autores del hecho en cuestión.

«Belliard Aybar al notar la presencia policial, próxima a su residencia, la emprendió a tiros para tratar de escapar del lugar, resultando con las heridas que le provocaron la muerte. En su poder fue ocupada una pistola calibre 9mm, con la cual atacó a los agentes actuantes», añade.

Detalles del asalto

Según se observa en un video que se viralizó en redes social, pasadas las 4:30 p.m. del lunes 3 junio, los asaltantes llegaron a bordo de una yipeta de color negro, y con arma de fuego en manos, tres de ellos irrumpieron a la entidad bancaria y doblegaron al vigilante.

Posteriormente, uno de los delincuentes, quienes tenían el rostro cubierto, penetró al área de caja y sustrajo una cantidad indeterminada de dinero.

Los individuos huyeron del lugar con rumbo desconocido.