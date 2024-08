“Me la estranguló y me la dejó trancada”: familiares de mujer asesinada por su pareja en Guachupita piden justicia

En un ambiente de dolor y llantos, familiares y amigos velaban este miércoles los restos de Ruth Esther Sosa Chacón, asesinada supuestamente por su pareja sentimental, Franklin Gabriel Contreras Parra, en la calle Ramón Matías Mella del sector Guachupita, Distrito Nacional.

«Ay, me la mató, me la estranguló y me la dejó trancada”, gritaba entre sollozos un familiar de la joven de 30 años.

Por su parte, Francisca Santana, abuela de la fallecida, relató que fue el propio Contreras Parra (Gary Flouw) quien informó a los parientes que había cometido el atroz crimen.

«Yo fui por la mañana a ver si la veía en la casa, fui como cinco veces y no la encontré, y le dije a la mamá que llamara al esposo de ella para ver dónde estaba. Cuando lo llamamos, él le dijo a mi hija que lo perdonara, porque él la había estrangulado y la había dejado en la cama», narró Santana, visiblemente afectada.

Francisca Santana, abuela de Ruth Esther Sosa Chacón

Entretanto, otra pariente solicitó a las autoridades judiciales que impongan al homicida «todo el peso de la ley».

«A él tienen que darle la pena máxima. Un asesino así no puede estar suelto, porque va a hacer lo mismo o peor con otra mujer», expresó a a Noticias SIN.

Los familiares de Luz Esther, además, comunicaron que su agresor la agredía de manera constante, motivo por el cual ella lo había sometido ante la justicia.

«Beba era una niña a la que, para hablar, había que sacarle las palabras de la boca con cucharitas», destacó Luz del Alba Martínez, amiga de la víctima.

Luz del Alba Martínez, amiga de la víctima

Ruth Esther Sosa Chacón deja en la orfandad a dos niñas y trabajó durante varios años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En cuanto al presunto victimario, se entregó ante la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional y fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Ruth Esther Sosa Chacón y su asesino, Franklin Gabriel Contreras Parra

