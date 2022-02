“Me pasaron tantas cosas por la cabeza”, padre niño atropellado en SPM

Entristecido, Reinaldo Nova, padre de uno de los niños atropellados en San Pedro de Macorís, reseñó la manera en cómo se enteró de lo sucedido.

“Yo no estaba en el momento, yo venía del trabajo. Trabajo 12 horas. Cuando vengo del trabajo veo una multitud de gente de aquí del barrio, y digo oh y que está pasando que todo el mundo que está aquí es del barrio. Me detengo a preguntar qué está pasando y me dicen que atropellaron al hijo mío”, indicó Nova.

“En ese momento me pasaron tantas cosas por la cabeza así tan rápido. Y entonces como a la media hora de eso el doctor me llama que el niño falleció. Hasta recordarme de eso me molesta”, relató el padre del infante.

Entrevistado vía telefónica en el programa “El Sol de la Mañana”, pidió se aplique toda la ley contra la persona que iba conduciendo el vehículo.

“Que se haga justicia, que se aparecen a todos esos delincuentes porque ya hay que llamarles así delincuente y que paguen con cárcel. Que cojan cárcel, que toda la pena sea sometida por este hecho”, expresó casi en llantos Reinaldo Nova.

Culpabilidad

El padre del niño atropellado, señaló que dentro del vehículo habían más personas y que quien habría chocado al infante le estaban enseñando a conducir.

“Estamos en ese proceso porque detrás del vehículo habían más personas, ellos eran cuatro que iban en el vehículo. Nos informan que uno de ellos se fue a Puerto Rico el mismo día. Pero con la captura de este que se entregó creo que por ahí la justicia tiene que dar con el paradero de los demás”, dijo.

“Frente a una cancha que hay en el barrio se ve cuando el que estaba manejando le da el volante al que no sabe para enseñarle. Entonces ahí en ese proceso van dando vuelta él enseñándole, también nos informan que ellos estaban bebiendo”, refirió Nova.

Su hijo

Nova describió que su hijo era muy activo y que iba bastante bien en las prácticas de béisbol.

“Mi niño gracias a Dios era un niño muy activo en el play y su escuela. Tenía cinco años. Fue el primero en ser atropellado (…) Tengo videos incluso donde se ve al niño jugando con niños de 8 y 9 años, bateando y dándole duro a la pelota”, expresó.

Sobre el niño que resultó herido, Nova dijo que “El que quedó herido tenía 6 años, el mío cinco y el otro que falleció siete años (…) El ya gracias a Dios está estable, está mejor, está caminando. Va bien gracias a Dios. Ya le dieron el alta, está en la casa y ya va muy mejor gracias a Dios”.

Visita de Abinader

Reinaldo Nova agradeció el gesto del presidente Luis Abinader quien el día de ayer hizo acto de presencia en su hogar para externarle su solidaridad y las garantías de que aplicaran toda la ley sobre los culpables del horrendo hecho.

“El señor presidente nos informó que eso no se va quedar así, no se va quedar impune caiga quien caiga hasta que se haga justicia. Me sentí muy complacido con sus palabras y ya ustedes vieron como después de su visitan ya se estaban entregando las personas. Me sentí bien con la visita del presidente”, aseguró.