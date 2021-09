«Me voy a suicidar»: un aviso que no puede tomarse a la ligera

Perla Navarro: «El suicidio no es algo que la gente abruptamente comete, siempre hay un proceso».

La prevención del suicidio en la República Dominicana es un tema del que poco se habla, sin embargo, las muertes por esta causa aumentan. Según las estadísticas disponibles demuestran un incremento de un 10 % de casos durante el primer trimestre del 2021 con relación al mismo período que en el 2020.

Durante enero a marzo de este año, 148 personas han consumado el suicidio, 14 más que en 2020. De esta cantidad el 92 % de los casos son hombres, mientras que el 8 % corresponden a las mujeres, siendo los conflictos familiares y la depresión las principales causas.

Los problemas de salud mental cobraron la vida de 80 personas en los primeros tres meses del año, en tanto que los conflictos familiares y sentimentales unas 31 víctimas. Otros de los motivos por lo que un individuo decide ponerle fin a su vida, según la Oficina Nacional de Estadística, ONE, fueron los problemas económicos y los de salud para un total de 37.

“El suicidio no es algo que la persona abruptamente comete«.

Aunque la institución recolectora de datos nacional, no tiene registros de que una persona con intención de quitarse la vida, previamente lo haya manifestado, la Psicoterapeuta y Especialista en Crisis y Traumas Perla Navarro, afirma que “el suicidio no es algo que la persona abruptamente comete, siempre hay un proceso, lo que pasa es que no siempre es evidente para los demás”.

La experta en salud mental explica que las personas con ideación suicida manifiestan la intención de quitarse la vida a través de sutiles comportamientos como: el desinterés por el futuro, comentarios sobre no estar en un momento exacto, el aislamiento e inestabilidad emocional y el más evidente, la expresión de querer dar termino a su existencia.

“Antes de esa acción ha habido una cadena de pensamientos que han llevado a eso, y muchas veces ha habido un deterioro bastante prolongado de la salud mental de esa persona”.

Asegura que las persona al expresar explícitamente que quiere morir, pasa por procesos emocionales causados, entre otras cosas, por la desesperanza y la tristeza, llevándolos por etapas como: la ideación suicida, gesto suicida e intento de suicidio, en estos ciclos las personas experimentan pensamientos suicidas que pudieran evolucionar a intentos hasta lograr el suicidio mismo.

“Las personas creen que la depresión es tristeza, la depresión es más que tristeza. Es irritabilidad, es desesperanza, es perdida de interés por la vida”.

Otra de las causas que pudieran estar asociadas a la ideación y al suicidio se encuentran los problemas económicos, ser víctima de abuso, situaciones de violencia, el consumo de sustancias, los trastornos de ansiedad y trastornos psicóticos.

¿Cómo podemos darnos cuenta?

Las personas con tristeza profunda emiten señales de alerta que necesita de tratamientos psicológicos. Estas alertas pueden ser: aislamiento, aunque esté acompañado, cambios en sus emociones y estado de ánimo, consumo de sustancias y alcohol, desinterés de tus actividades, y las autolesiones.

¿Cómo identificar a una persona con pensamientos suicidas y cómo ayudarla?

Tratamiento Psicológico

Perla Navarro explica que “una persona con pensamientos suicidas necesita terapia Psicológica pero además, un tratamiento Psiquiátrico. «Es la combinación de esos dos abordajes lo que ha demostrado ser más eficaz para el tratamiento de la depresión con pensamientos suicidas», acotó.

Panorama En la República Dominicana los últimos 27 meses

Desde el 2019 hasta marzo del 2021 los casos de suicidios registrados en la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE suman unas 1,352 personas, donde el 87 % de suicidios fueron cometidos por hombres, el 15 % las mujeres. Entre los métodos más utilizados se expresa: ahorcamiento o asfixia respiratoria; 722 hombres y 61 mujeres, ingesta de sustancias tóxicas o veneno; hombres 203 y 50 mujeres, armas de fuego; 158 hombres y 3 las mujeres.

