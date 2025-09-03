Residentes del sector de Villas Agrícolas denunciaron que mecánicos se han apoderado de varias calles y aceras de la zona para convertirlas en talleres grandes.

Lavadoras, gomas, piezas de mecánica y otros elementos de reparación obstaculizan las principales vías afectando el libre tránsito de los peatonales, quienes deben exponer sus vidas para trasladarse de un lugar a otro.

“Están cogidas todas las aceras, aquí uno no puede ni caminar”, dijo Ramón Castro, mientras mostraba cómo los vehículos ocupaban las vías.

Lee más: En Villas Agrícolas reciben agua turbia y con mal olor



Rellita Pérez expresó al Periódico Hoy que vive similar situación en la calle 28 con Aníbal De Espinosa con los técnicos de lavadoras.

“Aquí hay un reguero de lavadoras en las calles y cuando él se va (dueño de las lavadoras), deja todos los materiales para arreglar en la calle”, aseguró.

Dice que cuando llueve todo ese plástico que dejó las reparaciones baja a distintas cuadras, tapando los filtrantes y ensuciando las calles del sector.

Imágenes de Villas Agrícolas Imágenes de Villas Agrícolas

“Esperamos en Dios que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya no podemos vivir con esta problemática, ningún peatonal puede caminar por ahí, tenemos par de años con ese problema”, dijo Rafael Rojas, paletero de la zona.

Un mensaje a las autoridades

Los residentes del sector hacen un llamado a las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Afirman que la situación que enfrentan afecta no solo la movilidad, sino también la seguridad de todos los que habitan en la zona.

Declaraciones de residentes de Villas Agrícolas

Explican que, pese a las múltiples denuncias realizadas, las soluciones no han llegado y los problemas continúan agravándose.

Entre las principales preocupaciones mencionan el deterioro de las vías y los tapones en el tránsito, factores que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones.

Los comunitarios insisten en que la intervención de ambas instituciones es fundamental para implementar medidas concretas que permitan contrarrestar esta realidad.