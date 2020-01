Médico alerta que nuevo virus tiene alta e inusual mortalidad

Lo que más preocupa a la comunidad científica en torno al virus de la familia de los coronavirus, que ya ha cobrado 25 vidas, en China es la gravedad y alta tasa de mortalidad inusualmente alta en un virus respiratorio, advirtió ayer el infectólogo, doctor Miguel Ureña. Que haya 25 muertes de 600 casos es inusualmente alto.

La alarma es porque el virus es nuevo, pero no se había asociado a enfermedad y mortalidad alta en ninguna parte del mundo, dijo Ureña. Otros coronavirus hacen el mismo cuadro de síntomas, pero con una mortalidad menor.

La afección respiratoria comienza como una gripe cualquiera y se va complicando y no existen tratamientos ni vacuna para esta enfermedad viral.

Síntomas El infectólogo dijo que el virus se presenta con manifestaciones respiratorias como fiebre, tos, malestar general y dolor en el cuerpo en un período muy corto de tiempo, como si la persona tuviera una influenza.

La mortalidad preocupa, pues aunque el número de casos no es tan alto, entre 6,500 millones de personas y 600 casos de afectados es solo un brote, pero tiene características clínicas con forma de presentación que se agravan rápidamente, dijo el infectólogo y académico. La familia de los coronavirus es muy grande, ocupa descendientes como el sincitial respiratorio, del grupo de influenza, parainfluenza, pero el de ahora tiene factores clínicos que se agravan y vienen con alta mortalidad.

“Si se compara la tasa de mortalidad asociada a un cuadro de dengue severo, una enfermedad viral que guarda distancia con ésta, el dengue tiene una tasa de mortalidad esperada de 1%, eso quiere decir que si fuera un dengue severo, de 600 casos, se esperarían seis muertes”, aseguró el doctor Ureña.

La alarma El profesional se refirió a la alarma que se ha generado en el mundo con el virus de la familia de los coronavirus que tuvo inicio este año en la ciudad China de Wuhan que ha afectado a más de 800 personas y causado la muerte a al menos 26 personas.

El virus tiene un origen bien definido, se sabe donde apareció y desarrolló, gente que salió de esa provincia de China y viajó a otras provincias y países han diseminado el virus, dijo Ureña.

La tasa de ataque no es tan importante, como lo que ocurrió con ébola, lo que da a los países la posibilidad de desarrollar planes preventivos, insistió.

Tratamientos “No tenemos tratamientos contra el virus, para el H1N1 se sintetizó una molécula que sí tenía capacidad contra ese virus, pero para coronavirus no, tampoco hay vacunas, pero la influenza sí tiene”, asegura.

Sin embargo, el experto aconseja que se despeje la sensación de miedo masivo que puede generar una afección desconocida, pues no existe una condición de epidemia. Se ha generado una alerta epidemiológica a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar de contener la expansión de la enfermedad. De esa forma se evita que se convierta en una epidemia o una pandemia. Recomienda que haya control en puertos y aeropuertos. Entre las medidas están la de revisar los febriles por procedencia, evitar contactos respiratorios y que el que esté enfermo se quede en su casa. Evitar contacto con enfermos, no compartir teléfonos celulares ni los de la oficina y el lavado de las manos, son recomendaciones

No alarmarse

Al respecto, el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas informó que en el país se están implementando todas las medidas de prevención frente a la propagación del coronavirus, que está afectando a 13 ciudades en China y que ha cobrado varios muertos. Sánchez Cárdenas dijo que la población no debe alarmarse por el coronavirus debido a que las autoridades están realizando los protocolos de lugar en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas terrestres, para vigilar de cerca a las personas que entran al país, específicamente a las que provienen del continente asiático. No obstante, el doctor Sánchez Cárdenas exhortó a la población a tomar medidas preventivas como es tener una buena higiene y lavarse las manos frecuentemente, para evitar el contacto con las secreciones respiratorias .