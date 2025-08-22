Médico García Lithgow presenta colorido libro

Sombras bajo el Sol, una cartografía interior, es la obra mas reciente puesta a circular por el cardiólogo hemodinamista y escritor, Carlos García Lithgow. Se trata de una obra elegantemente diseñada y diagramada que contiene 12 capítulos distribuidos en 201 páginas.

Una sinopsis del texto asegura que el médico y escritor no busca explicar el mundo, sino habitarlo con los ojos abiertos. Se trata, insiste la explicación del libro, de una travesía intima y simbólica, una cartografía interior escrita desde el Caribe. Ocurre, entre la luz que arde y las sombras que acompañan.

El ensayista y premio nacional de literatura Diógenes Céspedes, asegura en el prólogo que el texto aparenta difícil de clasificar, pero la obra esta compuesta de mitos, épica, teatro, autobiografía, ensayo, metalenguaje, figuras y de símbolos.

El prologuista indica que la forma-sentido de la obra es susceptible de sintetizarse en un soneto, tres ejes la guían, su propia explicación y el referente más inmediato es el poema de Yelidá, de Tomas Hernández Franco.

Sombra bajo el Sol recurre en muchas ocasiones a operaciones metalinguisticas para el explicar lo que el escritor considera ambiguo o difícil. “Al lector están dedicadas las ultimas frases de Sombras bajo el Sol, con quien la obra intenta entablar un dialogo y el lector, si ha llegado hasta este punto, también es parte de la hélice”, plantea Céspedes.

El capítulo uno, ilumina la obra con una sugerente y colorida fotografía llena de luces y se titula, “Mundos interconectados”. Se trata, dice el escritor, de un homenaje a los que lo trajeron aquí. “Una respiración que no es mía. Un murmullo en el silencio justo antes de tomar una decisión importante. Y se que no estoy solo”.

En el capítulo dos, describe los colores del alma y del tiempo. En el tres, expresa, “lo que no veo también me nombra”. Para los interesados en obra, esta disponible en Cuesta.

Altagracia Ortiz

Altagracia Ortiz

Periodista egresada de la UASD, especialista en salud y con más de dos décadas de experiencia.

