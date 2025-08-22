Médico García Lithgow presenta colorido libro

Sombras bajo el Sol, una cartografía interior, es la obra mas reciente puesta a circular por el cardiólogo hemodinamista y escritor, Carlos García Lithgow. Se trata de una obra elegantemente diseñada y diagramada que contiene 12 capítulos distribuidos en 201 páginas.

Una sinopsis del texto asegura que el médico y escritor no busca explicar el mundo, sino habitarlo con los ojos abiertos. Se trata, insiste la explicación del libro, de una travesía intima y simbólica, una cartografía interior escrita desde el Caribe. Ocurre, entre la luz que arde y las sombras que acompañan.

El ensayista y premio nacional de literatura Diógenes Céspedes, asegura en el prólogo que el texto aparenta difícil de clasificar, pero la obra esta compuesta de mitos, épica, teatro, autobiografía, ensayo, metalenguaje, figuras y de símbolos.

El prologuista indica que la forma-sentido de la obra es susceptible de sintetizarse en un soneto, tres ejes la guían, su propia explicación y el referente más inmediato es el poema de Yelidá, de Tomas Hernández Franco.

Sombra bajo el Sol recurre en muchas ocasiones a operaciones metalinguisticas para el explicar lo que el escritor considera ambiguo o difícil. “Al lector están dedicadas las ultimas frases de Sombras bajo el Sol, con quien la obra intenta entablar un dialogo y el lector, si ha llegado hasta este punto, también es parte de la hélice”, plantea Céspedes.

El capítulo uno, ilumina la obra con una sugerente y colorida fotografía llena de luces y se titula, “Mundos interconectados”. Se trata, dice el escritor, de un homenaje a los que lo trajeron aquí. “Una respiración que no es mía. Un murmullo en el silencio justo antes de tomar una decisión importante. Y se que no estoy solo”.

En el capítulo dos, describe los colores del alma y del tiempo. En el tres, expresa, “lo que no veo también me nombra”. Para los interesados en obra, esta disponible en Cuesta.