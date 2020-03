Médicos amenazan dejar hospitales; oftalmólogo se infecta

Los presidentes de siete filiales del Colegio Médico Dominicano dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que entregue los equipos de protección al personal médico y paramédico, de lo contrario abandonarán los servicios.

Al respecto, el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, consideró inaceptable que los profesionales abandonen sus responsabilidad en medio de una pandemia de Coronavirus. La advertencia la hicieron las seccionales Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, Valderde, Dajabón, Espaillat y Santiago Rodríguez, dijeron que trabajan en condiciones inhumanas.

“En los centros asistenciales no hay agua para el lavado frecuente de las manos, mascarillas, ni guantes que permitan atender a los pacientes con la afección o con los síntomas”, indicó la presidencia del CMD .

Primer infectado La doctora Yocasta Lara, presidenta de la seccional del Colegio Médico en el Distrito Nacional, informó que ya está infectado el primer médico en ejercicio en un centro de salud del Estado.

Se trata de un médico de 25 años de edad, residente del primer año de oftalmología, dio positivo a una prueba del Coronavirus y fue aislado en su residencia, en La Vega.

Lara dijo que el médico en formación se contagió en su área de labor, el cual no contaba con la bioseguridad que amerita el personal sanitario en estos momentos.

“Hace días el CMD viene denunciado con preocupación que los médicos están laborando a nivel nacional sin la debida protección que amerita el momento, y las autoridades no nos ponen la debida atención”.

En ese sentido, responponsabilizó a las autoridades de poner en riesgo la vida de más de 18,000 médicos que en estos momentos están dando el frente a la pandemia. “Exigimos, como representante del conglomerado médico, que los hospitales estén equipados de las indumentarias necesarias, y que el personal de salud no esté expuesto al contagio”, insistió.