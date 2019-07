Médicos notables afirman en el país “no existe un sistema de salud”

Tres expertos del sector salud establecieron hoy de manera determinante que las deficiencias del sector salud y las fisuras que presenta la estructura pública para garantizar el derecho a la salud de todos, indica que en República Dominicana “no existe un sistema de salud”.

El doctor Julio Armando Castaños Guzmán, presidente del Patronato Plaza de la Salud, indicó que en el país no se puede decir que hay un sistema de salud, sino que “nosotros prestamos servicios de salud relativos a la población en el momento que lo necesitan”, lo cual a su juicio es algo diferente.

El también rector de la Universidad Iberoamericana (Unibe) manifestó en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, que un sistema de salud efectivo debe tener una serie de componentes fundamentados en mantener a la población sana, la prevención de las enfermedades y la calidad de vida.

Mientras que para el director del Instituto Nacional de la Salud, Nicómedes Castro, vivimos en “una sociedad enferma”, y aseguró que el sistema de salud dominicano, lejos de garantizar mejores condiciones, “ha ido empeorando progresiva y profundamente”.

“Hay que también concluir que hay una violación fragante al derecho de salud, determinada por esta incapacidad gerencial, incapacidad de liderazgo y ausencia de rectoría por parte del Ministerio de Salud Pública”, destacó el coordinador de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).

De igual forma, Bernardo Defilló, ex-superintendente de salud, precisó que en los últimos 25 años ningún gobierno le ha interesado desarrollar o mejorar aspectos básicos del sector salud para dinamizar los servicios de seguridad social y el acceso de las personas a los servicios de salud.

Defilló añadió que no ha visto una modificación de fondo para los criterios de salud, y peor todavía, que las 10 modificaciones que ha propuesto en los últimos años en dos momentos del Congreso Nacional, no ha servido para nada, sólo “para recoger dinero, para proponer votos y para no comprometerse con un sistema nacional de salud en función”.