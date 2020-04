Médicos protestan por área triaje para coronavirus

El personal del departamento de emergencia del hospital Jaime Oliver Pino denunció ayer que pese a la falta de preparación y equipos, las autoridades quieren instalar un área de triaje respiratorio para asistir a las personas que presenten el coronavirus, por lo que protestaron frente al centro.

La gerente de ese departamento, Damaris Turner, dijo que las autoridades le dieron un “palo asechao”, ya que hicieron un levantamiento del personal que necesitan para ese prehospitalario y que no va a dejar de funcionar la emergencia clínica quirúrgica.

Lamentó que sin tomar en cuanto sus reclamos, decidieron instalar el área, aunque reconoció que están en su derecho, ya que tienen que dar respuesta.

Entiende que a la hora de dar respuesta deben pensar en el personal que trabaja día a día, que tiene familia y que no rehusan prestar servicio, ya que para eso están, pero que no hay vocación sin protección y que sus familias los necesitan.

Indicó que lo único que piden es que les habiliten de forma adecuada, que entrenen el personal y que los nombren no por un año, porque nadie se sacrificará.

“Sé que con esto pongo en juego mi puesto”, dijo.