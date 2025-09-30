Medida de coerción contra “Yoyón” será conocida este miércoles

Medida de coerción contra “Yoyón” será conocida este miércoles

Fue aplazada para mañana miércoles la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra José Antonio Glass, alias “Yoyón”, de 57 años, acusado de cometer uno de los crímenes más estremecedores de los últimos meses: el rapto, abuso sexual y asesinato del niño Jostin Peralta, de apenas 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el sector Puerto Rico, del Distrito Nacional, y ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad, que exige justicia y castigo ejemplar para el imputado. Según el Ministerio Público, Glass habría raptado al menor, sometiéndolo a agresiones sexuales antes de quitarle la vida, en un acto que ha sido calificado como “atroz y profundamente perturbador”.

La audiencia, que estaba pautada para este martes, fue reprogramada para mañana miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida cautelar, alegando la gravedad del caso y el riesgo de fuga del acusado.

Por su parte, la defensa de Glass pidió más tiempo para preparar su estrategia legal, lo que motivó el aplazamiento. Mientras tanto, organizaciones de protección infantil y derechos humanos han expresado su preocupación y han instado a las autoridades a garantizar un proceso judicial transparente y firme.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Medida de coerción contra “Yoyón” será conocida este miércoles
Medida de coerción contra “Yoyón” será conocida este miércoles
30 septiembre, 2025
A 11 años y 3 meses, asesinato del reportero Newton González sigue sin resolver
A 11 años y 3 meses, asesinato del reportero Newton González sigue sin resolver
28 septiembre, 2025
Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 
Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 
25 septiembre, 2025
Con asesinato 3 policías en Pensilvania van 53 este año en EUA y 381 desde 2020
Con asesinato 3 policías en Pensilvania van 53 este año en EUA y 381 desde 2020
19 septiembre, 2025
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Cautela inédita

Cautela inédita

El cerebro y la corrupción

El cerebro y la corrupción

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo