Medida de coerción contra “Yoyón” será conocida este miércoles

Fue aplazada para mañana miércoles la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra José Antonio Glass, alias “Yoyón”, de 57 años, acusado de cometer uno de los crímenes más estremecedores de los últimos meses: el rapto, abuso sexual y asesinato del niño Jostin Peralta, de apenas 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el sector Puerto Rico, del Distrito Nacional, y ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad, que exige justicia y castigo ejemplar para el imputado. Según el Ministerio Público, Glass habría raptado al menor, sometiéndolo a agresiones sexuales antes de quitarle la vida, en un acto que ha sido calificado como “atroz y profundamente perturbador”.

La audiencia, que estaba pautada para este martes, fue reprogramada para mañana miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida cautelar, alegando la gravedad del caso y el riesgo de fuga del acusado.

Por su parte, la defensa de Glass pidió más tiempo para preparar su estrategia legal, lo que motivó el aplazamiento. Mientras tanto, organizaciones de protección infantil y derechos humanos han expresado su preocupación y han instado a las autoridades a garantizar un proceso judicial transparente y firme.