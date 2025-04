Medidas coyunturales para reducir depreciación del peso

Las resoluciones de la Junta Monetaria del 24 de marzo están contribuyendo a una reducción del tipo de cambio, pero son medidas coyunturales y la volatilidad del tipo de cambio obedece a varios factores, algunos estructurales.

La primera resolución es prudencialmente correcta en vista de la depreciación del tipo de cambio y las incertidumbres globales; era correcto reducir la exposición de los bancos estableciendo que los préstamos en moneda extranjera (ME) a los no generadores de divisas se limite al 25% de las captaciones y financiamientos en ME.

La volatilidad del tipo de cambio motivó, de manera correcta, a los bancos tener una posición neta en ME mayor; la segunda resolución establece que esa posición neta larga se debe reducir del 50% al 25% del capital pagado y reservas.

La primera resolución obliga a los bancos reducir la cartera en ME a los no generadores de divisas y la única vía es facilitarles préstamos en pesos para que acudan al mercado cambiario y cancelen sus deudas en ME. En el caso de la segunda resolución también los bancos deberán reducir su posición larga vendiendo cartera en ME, por el mismo mecanismo, o reducir parte de sus disponibilidades o inversiones.

La tercera resolución dispone a los bancos que para fines del cómputo de los activos y contingentes ponderados por riesgo, los préstamos en ME a no generadores de divisas se ponderaran al 150% en vez del 100%.

Las medidas, aunque prudencialmente son correctas, no van a disminuir la demanda de dólares, simplemente van a colocar limitaciones a los bancos e intermediarios cambiarios.

Decía que las medidas son coyunturales, pero la volatilidad del tipo de cambio es estructural, muy correctamente la economista Mercedes Carrasco, en una entrevista en el Telematutino 11, mostró que los ingresos de divisas aumentan nominalmente pero disminuyen en relación al tamaño de la economía (PIB).

Las exportaciones nacionales entre 2012-2019 promediaron anualmente 4.2% del PIB y 3.6% del PIB en el periodo 2021-2024.

El ingreso por turismo en 2012-2019 fue en promedio anual 8.5% del PIB, mientras en 2021-2024, 7.6% del PIB.

El promedio anual de la Inversión Extranjera Directa en el periodo 2010-2019 fue de 3.6% y de 3.5% del PIB en el periodo 2021-2023.

Hay un elemento coyuntural, es que en la actualidad la diferencia entre la tasa local de los certificados de depósitos y los bonos del Tesoro de los EE. UU. a un año es menor a la depreciación del tipo de cambio.

Me explico: el rendimiento al mes de abril del bono del Tesoro a un año es de 4.04%, la depreciación anualizada del tipo de cambio al mes de marzo fue de 7.0% y el EMBI (Riesgo país) de 2.0%, para el inversionista extranjero en cartera o el local sofisticado, el rendimiento mínimo debería ser la suma de estos tres factores, es decir 13.04%. No es accidental que en la última subasta de Notas del BC del primero de abril el corte fue a 11.95%.

El BC cuenta con los instrumentos para mantener la depreciación del tipo de cambio menor a ese 7%, para ello deberá vender reservas o aumentar el stock de deuda y el costo será combustible a una ralentización económica que se manifestó en un crecimiento anualizado de apenas 2.2% en enero y al mes de abril, sorprendentemente se desconoce la de febrero.