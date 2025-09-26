Producto de la declaratoria de alerta roja para el Distrito Nacional, Carolina Mejía activó y dejó en sesión permanente al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

La medida busca mantener activas y comunicación permanente a todas las instituciones que forman parte del organismo, con la finalidad de prevenir situaciones y dar respuestas inmediatas ante problemas que puedan presentarse producto de las lluvias de una onda tropical que tiene un alto potencial ciclónico.

Mejía afirmó que lo primordial es garantizar la integridad de los ciudadanos, tomando las medidas pertinentes ante cualquier situación producto de las lluvias. “Estamos en sesión permanente para coordinar eficazmente las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los residentes del Distrito Nacional”, señaló.

En ese sentido, la ejecutiva municipal exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones climatológicas a través de los organismos oficiales.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la masa de aire que cubre al territorio nacional se mantiene con bastante humedad e inestabilidad por la incidencia de la vaguada.

Lee más: Onda tropical

Por lo que pronosticó que seguirán ocurriendo aumentos nubosos, aguaceros dispersos moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias demarcaciones.

En las últimas horas se están intensificando los esfuerzos preventivos, duplicando la frecuencia de las labores habituales durante este período de lluvia. Las brigadas operativas del cabildo, que incluyen personal, equipos, camiones succionadores y otros vehículos, han estado limpiando los filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos, entre otras medidas que están listas para ser ejecutadas si el momento lo amerita.

El comité está conformado además por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Obras Públicas, Salud Pública, Policía Municipal, COE, Defensa Civil, Indomet, Digesett, Cruz Roja y Edesur, entre otras.