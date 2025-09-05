Medio cuñado” y otros parentescos: lo que nunca te explicaron en la escuela

Aunque todos aprendemos desde pequeños quiénes son nuestros padres, hermanos y abuelos, el universo de los parentescos es mucho más amplio y curioso de lo que parece. Términos como medio cuñado, cohermano, collazo o chozno forman parte de una rica tradición lingüística que rara vez se enseña en las aulas, pero que revela cómo las relaciones familiares pueden ser tan complejas como fascinantes.

¿Qué es un “medio cuñado”?

El término medio cuñado no está oficialmente reconocido en la nomenclatura tradicional, pero se usa coloquialmente para referirse a situaciones familiares no convencionales. Por ejemplo, podría aplicarse al exesposo de tu cuñada, al nuevo esposo de tu ex cuñada, o incluso al hermano del cónyuge de tu cuñado. En resumen: es alguien que está “casi” dentro del círculo familiar, pero no del todo.

Este tipo de expresiones surgen para nombrar vínculos que no encajan en las categorías clásicas, pero que tienen relevancia emocional o social en la vida cotidiana.

Parentescos que probablemente nunca te enseñaron

Según Cálamo & Cran, existen términos poco conocidos que describen relaciones familiares específicas:

Collazo : persona que fue amamantada por la misma mujer que otra, sin ser hermanos biológicos. Es decir, hermanos de leche.

: persona que fue amamantada por la misma mujer que otra, sin ser hermanos biológicos. Es decir, hermanos de leche. Agnado : hermano consanguíneo que solo comparte padre, no madre.

: hermano consanguíneo que solo comparte padre, no madre. Cohermano : puede referirse a un medio hermano, hermanastro o primo hermano, dependiendo del contexto.

: puede referirse a un medio hermano, hermanastro o primo hermano, dependiendo del contexto. Resobrino : hijo del sobrino de una persona; también conocido como sobrino nieto.

: hijo del sobrino de una persona; también conocido como sobrino nieto. Concuñado : el cónyuge del cuñado de una persona, o el hermano del cónyuge de tu hermano.

: el cónyuge del cuñado de una persona, o el hermano del cónyuge de tu hermano. Chozno: hijo del tataranieto de una persona; es decir, descendencia en quinta generación.

¿Por qué no se enseñan estos términos?

La educación formal suele centrarse en los parentescos directos y más comunes, como padres, hijos, abuelos, tíos y primos. Sin embargo, en contextos culturales donde las familias extensas y reconfiguradas son frecuentes, estos términos pueden ser útiles para comprender mejor la estructura social.

Además, muchos de estos nombres provienen de tradiciones antiguas, algunas ya en desuso, pero que aún sobreviven en zonas rurales o en conversaciones familiares.

Parentesco, identidad y lenguaje

El lenguaje familiar no solo organiza nuestras relaciones, también refleja cómo entendemos la pertenencia, el afecto y la historia. Saber que existe un término para el hijo del tataranieto (chozno) o para quien compartió nodriza contigo (collazo) nos conecta con una visión más rica y matizada de la familia.