Medios haitianos afirman nuevo ministro de Salud «no tiene título de médico»

El anuncio de Georges Fils Brignol, como nuevo ministro de Salud Pública y Población en Haití, no ha comenzado con buen pie, medios haitianos afirma que este no cumple con los requisitos que demanda el cargo, por ejemplo tener un título de médico.

Radio Télé Metronome, uno de los principales medios de Haití, destaca que Fils Brignol podría haber completado el «ciclo» de la carrera pero no cuenta con la certificación o título para estos fines.

«Sin embargo, el caso del nuevo ministro de Salud del gobierno, que aún no tiene su título médico, aún no ha sido esclarecido. Según la información de que dispone Métronome, Brignol Georges Fils aún no ha recibido su título de médico. Contactado por nuestra redacción, el decanato de la Facultad de Medicina nos confirma que este último ha completado su ciclo pero aún no ha sido entregado su diploma. Cuando se le preguntó por qué, nuestra fuente se negó a hacer comentarios. Cabe recordar que, como ministro de Sanidad, Georges Brignol Fils deberá firmar el diploma de los nuevos médicos. ¡Qué ironía!», posteó Radio Télé Metronome en X.

Asimismo, otro medio de comunicación haitiano, MédiaLibre, externó la advertencia sobre el perfil de Fils fue dada por el exsenador Sorel Jacinthe.

«Mientras asume sus funciones como nuevo jefe del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), Georges Fils Brignol aún no ha obtenido su diploma final. En cualquier caso, esto es lo que reveló el ex senador Sorel Jacinthe, que habló esta mañana en @radiomagik9. Georges Fils Brignol forma parte de la promoción de 2005 de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Haití. Fue propuesto por Acuerdo del 21 de diciembre. Según una fuente, mantiene muy buenas relaciones con la familia Louis Gérald Gilles, de la que es protegido», externó este otro medio.

Se recuerda que esta misma semana Garry Conille asumió el cargo de primer ministro de Haití luego de ser propuesto por el consejo de transición que gobierna ese país caribeño.

Conille aprovehó para presentar los miembros de su gabinete de cara a las principales funciones de ese país que se encuentra sumergido en una crisis política.