Aunque la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) es una dependencia funcional y que desde hace varios años ha venido fortaleciéndose, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), uno de los brazos de técnicos y de investigación bajo la sombrilla del órgano acusador, se ha caracterizado por ser una entidad desde donde, de manera particular, no fluyen las informaciones.

Así lo evidencian consideraciones de periodistas y comunicadores que han externado la necesidad de que desde el Inacif se cree un departamento encargado de crear, velar y suministrar los insumos necesarios para que los medios de comunicación puedan ejercer su labor con mejores resultados.

Y esa es precisamente una de las consideraciones que tiene Jairo Medrano, uno de los pocos aspirantes a ocupar la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Cuando a Medrano se le preguntó sobre por qué existe una especie de hermetismo en el Inacif con las informaciones, respondió: «Pienso que tal vez, y no es que lo haya puesto en marcha el (actual) director. A veces, regularmente, las dependencias de Procuraduría son manejadas directamente por la sede central. Aunque yo creo que también nosotros tenemos la capacidad de emitir algunos pronunciamientos, que no van en detrimento de la institución sede, ni de la institución como tal. Y esa es la razón que me lleva también a pensar en crear un departamento de comunicaciones».

El aspirante a tomar las riendas del brazo investigador, consideró además que si el Inacif es una institución donde se predica la transparencia, «no debe haber ningún tipo de bloqueo» para proporcionar algún cierta información sin que atente contra la naturaleza propia de PGR. «Informaciones simples que a los medios de comunicación les interesa saber, sin dañar el proceso de investigación», reiteró.

¿Cuáles son los escollos?

«Tendríamos que sentarnos a estudiar a ver qué es lo que pasa», dijo Medrano sobre las razones que impiden que el Inacif tenga su comunicación particular. «Yo pienso que a través de esta nueva apertura podremos alcanzar grandes cosas», consideró el aspirante a director.

¿Quién es Jairo Medrano?

Con una amplia trayectoria y experiencia en el campo forense, el currículo de Jairo Medrano deja ver su formación y compromiso con el sector de la medicina legal. Algunos de los logros destacados en su carrera incluyen: gerente del departamento de Medicina Forense en el Hospital Materno Infantil de Los Mina en 2012. Médico legista forense desde 2013, contribuyendo con su experiencia en la resolución de casos complejos y relevantes para la justicia.

Además, docente en la Universidad Católica Nordestana desde 2019, donde ha transmitido sus conocimientos y formado a futuros profesionales en el campo forense. En la Universidad Eugenio María de Hostos desde 2018, aportando al crecimiento académico a esa institución.

Mágister en Análisis de Investigación Criminal en Udima, Madrid, España, lo que refleja su continúa búsqueda de la excelencia académica y su compromiso con la actualización.

Licenciado en Derecho en Utesa en 2019, demostrando una formación sólida en el ámbito legal.

Especialidad en Medicina Forense en 2017, otorgada por la UASD, lo que fortalece su experiencia en el área específica de la medicina legal. Doctor en Medicina en 2006, en la UCE, con una formación médica integral.

¿Quiénes eligen?

La decisión final sobre quién ocupará la dirección del Inacif está bajo el esquema de la Procuraduría y su Consejo Directivo, con un jurado compuesto por : director Defensoría Pública, director DNCD, director PN, procuradora General de la República, ministro de Salud Pública y presidente de la Suprema Corte de Justicia.