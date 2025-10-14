¡Mejor que nunca! Miguel Guerra dice Licey saldrá con un equipo fuerte

Los Tigres del Licey saldrán al terreno de juego a partir de mañana con la firme decisión de alcanzar su corona número 25 en el torneo de béisbol invernal dominicano.

El conjunto azul lanzó ayer su grito de guerra en una concurrida rueda de prensa, el que se resaltó que está enfocado en la gloria y tradición de ser el equipo más ganador del béisbol latinoamericano.

El encuentro con la prensa fue celebrado en el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, en la que los 24 veces campeones nacionales destacaron su compromiso y responsabilidad, con miras a perseguir el campeonato, que es su objetivo principal.

“Sabemos lo que los Tigres del Licey representan para millones de personas, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier latitud del planeta tierra, debido a que se trata de la entidad deportiva de mayor impacto del país”, planteó su presidente, Miguel Guerra Armenteros.

De su lado, Audo Vicente, gerente general del Licey, agradeció a la junta directiva por el apoyo incondicional en la intención de estructurar un equipo competitivo para la temporada y aprovechó para presentar el Departamento de Operaciones de Béisbol.

  Puedes leer: ¡El Play está listo! ¡Llega la Pelota invernal!

El núcleo de jugadores de los Tigres está conformado por un grupo de experimentados jugadores con una impresionante mezcla de talento joven.

En su roster se incluyen los lanzadores César Valdez, Albert Abreu, Radhamés Liz, Jean Carlos Mejía, Jairo Asencio y Michael Arias.

