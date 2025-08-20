Mejoras en el servicio eléctrico: ¿cuándo terminarán los apagones?

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aseguró este miércoles que el servicio eléctrico del país experimentará una mejoría, destacando que actualmente se ofrece una cobertura de entre el 96 % y el 97 %.

Sin embargo, explicó que los recientes apagones en distintos puntos del teritorio nacional se deben a la temporada de verano y a la salida de algunas subestaciones eléctricas.

«Ahora, en el verano siempre hay inconvenientes, pero en este verano ha habido menos, excepto estos días, que ha sido algo puntual, porque por primera vez se ha enfrentado el problema de las subestaciones. Las subestaciones estaban sobrepotenciadas», expresó Marranzini.

Manifestó que aún quedan algunas subestaciones por cambiar, pero que, para antes del próximo verano de 2026, el problema de la falta de energía eléctrica estará solucionado.

«No somos el único país que en el verano pasa trabajo. Ahora, en el verano que viene no pasamos trabajo. Eso ustedes lo pueden escribir», aseguró el presidente de CUED.

Punta Catalina

En el caso de Central Termoeléctrica Punta Catalina, Celso Marranzini indicó que, aunque las plantas están en perfecto estado, la generación se vio limitada a 320 de los 360 megavatios por unidad, debido a un bajo nivel de agua de circulación en la toma de agua (intake), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central como consecuencia del mal tiempo generado por el huracán Erin.

«De los 360, estamos generando 320 en cada planta por el problema del sargazo. Las plantas están perfectas. Lo que pasa, hay que recordar que las plantas necesitan agua para enfriarse y cuando el nivel del agua no está suficientemente alto, nosotros no podemos eh generar al 100%», detalló.

De igual forma, el funcionario indicó que en la zona se han recolectado al menos 500 toneladas de sargazo, mediante un proceso que ha requerido el uso de filtros instalados en la planta, además de equipos mecánicos, mangueras de succión e incluso buzos.

Las declaraciones de Celso Marranzini fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, conducido por los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

