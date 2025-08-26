Santo Domingo, R. D. – El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) informó que participó en una reunión convocada en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para dar respuesta a la situación que afecta a la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (Adosid), un centro educativo de Santo Domingo Norte que acoge a niños y niñas con la citada condición.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades del Viceministerio de Apoyo Administrativo, el Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico y la Dirección de Educación Especial del Minerd, así como representantes del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Conadis. Durante la reunión se revisaron las principales necesidades de cara al inicio del año escolar.

La directora técnica del Conadis, Katherine Aimé Rodríguez, explicó que la institución ha venido dando seguimiento a las distintas situaciones que enfrenta el centro, ofreciendo apoyo a través de gestiones institucionales y programas extracurriculares financiados mediante subvención gubernamental.

Como parte de la mesa de trabajo, se lograron soluciones inmediatas a necesidades prioritarias, como el restablecimiento de la energía eléctrica y la asignación de equipos tecnológicos (computadoras, laptops y tabletas), así como mobiliario para el centro educativo. De igual forma, se avanzó en los procesos para la entrega de almuerzo escolar, el suministro de uniformes y la definición de rutas para el transporte estudiantil, los cuales se encuentran en etapa de validación documental y de inspección técnica.

“Desde el Conadis trabajamos para contribuir a que las escuelas que acogen a niños y niñas con discapacidad estén en condiciones óptimas, garantizando así su derecho a recibir una educación de calidad y a desarrollar al máximo su potencial académico”, afirmó Rodríguez.

El Conadis, en su rol de garante de los derechos de las personas con discapacidad y en apego a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, reiteró su compromiso de acompañar a Adosid y a la comunidad educativa para canalizar las soluciones correspondientes ante las instancias responsables.