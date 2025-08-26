Almuerzo, uniformes y transporte están en proceso para escuela de SDN con niños con síndrome de Down

  • Hoy
Almuerzo, uniformes y transporte están en proceso para escuela de SDN con niños con síndrome de Down

Santo Domingo, R. D. – El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) informó que participó en una reunión convocada en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para dar respuesta a la situación que afecta a la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (Adosid), un centro educativo de Santo Domingo Norte que acoge a niños y niñas con la citada condición.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades del Viceministerio de Apoyo Administrativo, el Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico y la Dirección de Educación Especial del Minerd, así como representantes del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Conadis. Durante la reunión se revisaron las principales necesidades de cara al inicio del año escolar.

La directora técnica del Conadis, Katherine Aimé Rodríguez, explicó que la institución ha venido dando seguimiento a las distintas situaciones que enfrenta el centro, ofreciendo apoyo a través de gestiones institucionales y programas extracurriculares financiados mediante subvención gubernamental.

Como parte de la mesa de trabajo, se lograron soluciones inmediatas a necesidades prioritarias, como el restablecimiento de la energía eléctrica y la asignación de equipos tecnológicos (computadoras, laptops y tabletas), así como mobiliario para el centro educativo. De igual forma, se avanzó en los procesos para la entrega de almuerzo escolar, el suministro de uniformes y la definición de rutas para el transporte estudiantil, los cuales se encuentran en etapa de validación documental y de inspección técnica.

“Desde el Conadis trabajamos para contribuir a que las escuelas que acogen a niños y niñas con discapacidad estén en condiciones óptimas, garantizando así su derecho a recibir una educación de calidad y a desarrollar al máximo su potencial académico”, afirmó Rodríguez.

El Conadis, en su rol de garante de los derechos de las personas con discapacidad y en apego a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, reiteró su compromiso de acompañar a Adosid y a la comunidad educativa para canalizar las soluciones correspondientes ante las instancias responsables.

Síndrome de Down: Qué es, características y tipos
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Almuerzo, uniformes y transporte están en proceso para escuela de SDN con niños con síndrome de Down
Almuerzo, uniformes y transporte están en proceso para escuela de SDN con niños con síndrome de Down
26 agosto, 2025
¿Ya tienes tu Bono a Mil? Educación anuncia entrega a partir de esta semana
¿Ya tienes tu Bono a Mil? Educación anuncia entrega a partir de esta semana
25 agosto, 2025
Lonchera saludable y sostenible: cómo proteger la salud de tus hijos desde la escuela
Lonchera saludable y sostenible: cómo proteger la salud de tus hijos desde la escuela
24 agosto, 2025
5 cosas importantes que debes hacer antes de que inicien las clases este lunes
5 cosas importantes que debes hacer antes de que inicien las clases este lunes
23 agosto, 2025
Rutinas previas que facilitan la vuelta a clases de los niños
Rutinas previas que facilitan la vuelta a clases de los niños
13 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Los pollos

Los pollos

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

China refuerza su apertura económica global

China refuerza su apertura económica global

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo