Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

¿Un fin de semana de lluvias y Netflix? El plan perfecto. Si el clima te invita a quedarte arropado en casa, es momento de maratón. Te dejamos opciones para todos los gustos: comedia, romance, acción… incluso para ver con los más peques.

De vuelta a la acción (2025) – Acción, 13+

Quince años después de dejar la CIA y formar una familia, Matt y Emily vuelven al espionaje cuando su identidad sale a la luz.

Dos policías rebeldes 2 (2003) – Acción, 16+

La dupla más explosiva de Miami regresa para atrapar a un narco implacable en plena guerra de pandillas… y con refuerzo de la DEA.

Mi año en Oxford (2025) – Comedia romántica, 13+

Una ambiciosa estudiante americana cumple su sueño en Oxford, pero un romance con un profesor que guarda un secreto amenaza con cambiarlo todo.

Lea más: Por qué la película de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ sigue siendo tendencia

¿…Y dónde están las rubias? (2004) – Comedia, 13+

Dos agentes del FBI se disfrazan de herederas blancas para protegerlas de un secuestro… y desatar risas a lo grande.

Gato con Botas: El último deseo (2022) – Infantil, 7+

Con una sola vida restante, el Gato con Botas se lanza a la aventura de encontrar la estrella del deseo.

Síguenos como periodicohoyrd