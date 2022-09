Melanio Paredes advierte es inconstitucional reducir presupuesto a Educación

La Constitución de la República Dominicana en su artículo 63 numeral 10 establece sobre los fondos para la eduación, que en ningún caso se podrá hacer transferencias de los mismos consignados a financiar el desarrollo de otras áreas.

Así lo acotó el exministro de Eduación, Melanio Paredes, en vista de que el Gobierno buscaría recortar la partida que le corresponde a dicha entidad en el Presupuesto General del Estado para 2022, que sería una disminución de cerca de 15 mil millones de pesos para ser destinados a otras entidades gubernamentales.

«Si se entiede que ese dinero no se usó bien, que se evalúe por qué ese dinero no se usó bien y se castigue a quien se tenga que castigar. Ahora, lo que ha pasado este año, no es problema que se confirieron algunas donde no había o que se lo robaron, es que no lo ejecutaron, y eso tiene un sólo nombre: ineficacia», indicó el exfuncionario sobre los cerca de cinco mil millones de pesos que no se habrían ejecutado en Eduación.

En ese sentido, Paredes aseguró que por segundo año seguido, la gestión del presidente Luis Abinader recorta el presupuesto consignado del 4 % del Producto Interno Bruto. Dijo que resulta contraproducente que las autoridades gubernamentales decidan quitarle recursos a dicho sector cuando además se existen «dificultades históricas de garantizar aprendizajes efectivos a nuestros estudiantes».

El exfuncionario reiteró que no existe garantías de calidad educativa con bajo presupuesto. «El 4 % fue un puerto de partida no un monto de llegada. Yo lo que he planteado, que es necesario, que se evalúe los 10 años de apliación del 4 %, pero no disminuirlo, sino redireccionarlo a aquellas áreas que sean indispensables.

Respecto a las aulas que se construyeron en los gobiernos pasados, específicamente durante la gestión de Danilo Medina, se debe hacer una evaluación si esos centros se levantaron donde realmente se necesitaban, «pero no que no se invirtió en áreas importantes».