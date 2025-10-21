Melissa amenaza con llegar a Haití como huracán: ¿cuál es la trayectoria de la tormenta tropical?

La tormenta tropical Melissa se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC emitió una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica activó una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Melissa se encuentra actualmente unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana. 

