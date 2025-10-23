Ante las fuertes lluvias por el paso de la tormenta tropical Melissa y las 24 provincias que se encuentran en alerta, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), es importante que la población se prepare adecuadamente.

Por eso, a continuación, te compartimos una lista de artículos indispensables que pueden ayudarte a sobrellevar estos días de mal tiempo:

Linterna: La posibilidad de apagones aumenta con las lluvias. Tener una linterna recargable o con baterías a mano es esencial.

Frazadas y cobijas: Las temperaturas suelen bajar durante estos fenómenos, por lo que es recomendable tener frazadas, cobijas o ropa abrigada para evitar resfriados.

Kit de primeros auxilios: Debe incluir vendas, gasas, alcohol, medicamentos básicos y cualquier tratamiento necesario para miembros del hogar.

Cargador portátil (power bank): Para mantener los teléfonos celulares con batería y garantizar la comunicación en caso de emergencia.

Radio de pilas: Una opción útil para mantenerse informado si hay interrupciones en el servicio eléctrico o de internet.

Juegos o entretenimiento sin electricidad: Barajas, dominó, libros o juegos de mesa pueden ser aliados para pasar el tiempo en familia sin depender de dispositivos electrónicos.

Paraguas e impermeables: Si es necesario salir, lo ideal es hacerlo con la protección adecuada para evitar mojarse y posibles enfermedades respiratorias.

Alimentos no perecederos y agua: En caso de que la lluvia impida salir, es recomendable contar con productos enlatados, agua potable y utensilios desechables. Siempre verifica la fecha de caducidad.

Foto: PNGWINWLE

Botiquín de emergencia para mascotas (si aplica): Incluye alimento, medicamentos o elementos básicos para el cuidado de tus animales durante el mal tiempo.

Así están las provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde,

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.