La Tormenta Tropical Melissa, que ahora es un huracán de categoría 4, a su paso por República Dominicana dejó unas 752 viviendas afectadas y obligó a las autoridades a desplazar a 3,760 personas, según informó la mañana de este domingo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

También, se indica en un boletín emitido a las 7:00 a.m., que el fenómeno meteorológico provocó daños en dos puentes, incluyendo el de la carretera Piedra Blanca-Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, y dejó 48 comunidades incomunicadas.

El COE, además, notificó que, debido a las fuertes lluvias, unos 61 acueductos fueron afectados; de estos, 56 están fuera de servicio total y 5 parcialmente, impactando a unos 625,546 usuarios.

De igual forma, manifestó que 404,978 habitantes —126,555 hogares— quedaron sin servicio eléctrico en los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional, tras la salida de los sistemas de agua Isa, Mana y Duey.

Daños desglosados por provincias

BARAHONA

Informa la Defensa Civil que en Polo de Barahona, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas, incomunicando las comunidades de Cortico, Los Olivares, Monteada Nuevas, Las Cayas y Polo Arriba. Además, producto de los fuertes vientos cayó un poste de tendido eléctrico, sin ocasionar daños.

Informa la Cruz Roja Dominicana que debido a las fuertes lluvias en los municipios de Polo y Paraíso, las comunidades de Los Arroyos, Los Fondos y Villa Nizao están incomunicadas. Además, se reportan 87 viviendas afectadas en Villa Nizao.

SAN PEDRO DE MACORÍS

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en el sector La Belleza, afectando 1 vivienda y desplazando a 2 personas.

Informa la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 50 de la autovía del Este. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad y procedió a retirar los escombros del pavimento.

Informa la COMIPOL que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 48 de la autovía del Este. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad y procedió a retirar los escombros del pavimento.

Informa la COMIPOL que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 54 de la autovía del Este. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad y procedió a retirar los escombros del pavimento.

DUARTE

Informa la Defensa Civil que, producto del desbordamiento del río Payabo, quedaron incomunicadas las comunidades de Villa Riva y Los Peinados, carretera cerrada por precaución.

PERAVIA

Informa la Defensa Civil que, producto de un deslizamiento de tierra en la calle Los Feos, sector Pueblo Nuevo, se afectaron parcialmente 2 viviendas y se desplazaron 5 personas. Además, por la crecida de la cañada Las Colinas, se inundaron unas 62 viviendas en el sector Las Colinas.

Informa la COMIPOL que debido a las fuertes lluvias en el kilómetro 18 de la Circunvalación Baní se produjeron varias grietas en la carretera, obstruyendo parte de la vía. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

SAN JOSÉ DE OCOA

Informa la Defensa Civil que un deslizamiento de tierra en la calle Padre Billini estaba obstaculizando el tránsito. Se realizó la remoción y despeje de la vía.

ELÍAS PIÑA

Informa la Defensa Civil que, debido a los fuertes vientos, cayó un árbol sobre una vivienda, afectándola parcialmente. Se procedió al corte y la remoción de escombros.

SANTO DOMINGO

Informa la COMIPOL que debido a las fuertes lluvias cayó un árbol, el cual obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte. Se procedió a retirar los escombros del pavimento. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Informa la COMIPOL que debido a las fuertes lluvias se produjo un gran charco de agua en la avenida Luperón, próximo a la avenida Guarocuya, provincia Santo Domingo, lo que dificultaba el tránsito. Los miembros de la Gestión Operativa de Santo Domingo brindaron apoyo y seguridad a una brigada del MOPC hasta que se drenó el desagüe.

SAN CRISTÓBAL

Informa la Cruz Roja Dominicana que, debido al desbordamiento de la cañada Samoa, se produjeron inundaciones urbanas en los sectores Moscú, Calle Luperón y Madre Vieja Norte, afectando unas 55 viviendas. De igual forma, en Cambita, las comunidades San Francisco, Cumia Abajo, Papayo y Arroyo Pino permanecen incomunicadas, con 255 viviendas afectadas.

SANTO DOMINGO NORTE

Informa la Cruz Roja Dominicana que debido a la caída de un árbol en el barrio La Cucaracha, se causaron daños a la puerta de una vivienda. Además, se registran unas 30 viviendas afectadas por filtraciones e inundaciones menores.







