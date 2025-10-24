Fue confirmada la muerte de un hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, luego de ser arrastrado por una cañada en medio de las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa, que este viernes se mantiene estacionaria sobre República Dominicana.
“Cayó en la cañada, y esa cañada al llevar el cauce del agua lo arrastró casi llegando al río Ozama. Cuando le dieron el auxilio murió en el camino”, indicó Ramón Darío Gómez, presidente de la junta de vecinos, a Telesistema.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había informado más temprano sobre este arrastre.
#ElPaisTN I Una persona perdió la vida tras ser arrastrada por las aguas de la cañada El Manguito, en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.#telenoticias #Telesistema #TormentaMelissaTN pic.twitter.com/wTzKzPY95S— TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) October 24, 2025
Provincias en alerta
Debido a Melissa, el COE mantiene 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 provincias en amarilla y 3 en verde, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos y cañadas.
Alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azúa, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.
Alerta amarilla: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.
Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.
El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.