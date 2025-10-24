Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida

Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida

Foto de referencia, fuente externa

Fue confirmada la muerte de un hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, luego de ser arrastrado por una cañada en medio de las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa, que este viernes se mantiene estacionaria sobre República Dominicana.

“Cayó en la cañada, y esa cañada al llevar el cauce del agua lo arrastró casi llegando al río Ozama. Cuando le dieron el auxilio murió en el camino”, indicó Ramón Darío Gómez, presidente de la junta de vecinos, a Telesistema.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había informado más temprano sobre este arrastre.

Lea más: Tormenta Melissa: adolescente desaparece tras salir a bañarse bajo la lluvia en Los Mameyes

Provincias en alerta

Debido a Melissa, el COE mantiene 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 provincias en amarilla y 3 en verde, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos y cañadas.

Alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azúa, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

Alerta amarilla: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida
Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida
24 octubre, 2025
Tormenta Melissa: adolescente desaparece tras salir a bañarse bajo la lluvia en Los Mameyes
Tormenta Melissa: adolescente desaparece tras salir a bañarse bajo la lluvia en Los Mameyes
24 octubre, 2025
Melissa podría permanecer «estacionaria» sobre República Dominicana, advierte director del COE
Melissa podría permanecer «estacionaria» sobre República Dominicana, advierte director del COE
24 octubre, 2025
Cañada arrastra hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte: qué se sabe del caso
Cañada arrastra hombre en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte: qué se sabe del caso
24 octubre, 2025
La aproximación del cólera a la Rep. Dom.
La aproximación del cólera a la Rep. Dom.
24 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo