El predictor Wagner Rivera, del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), informó que las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa comenzarán a sentirse con mayor intensidad en las próximas horas, principalmente en las regiones sur y sureste del país.

“Hoy sí va a llover, pero mañana quiero hacer la comparación de que las lluvias serían más frecuentes e intensas que hoy a medida que el sistema se esté desplazando.”, detalló el meteorólogo. Según los pronósticos, se esperan acumulados de entre 150 y 200 milímetros de lluvia en las próximas 48 horas, y podrían superar los 250 milímetros en los próximos cinco días, especialmente en provincias del sur, suroeste y sureste. El especialista indicó que, aunque el sistema aún no alcanza categoría de huracán, afectará a gran parte del país con lluvias, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas y rurales. «Podemos visualizar que este sistema en esta imagen no ha alcanzado la categoría de huracán porque tiene unos vientos cortantes que le están debilitando esa posibilidad y por eso es que se ve todavía un poco desgregada la rubosidad. Si no tuviera este factor, el sistema se hubiese robustecido específicamente en horas matutinas», añadió.



Por su parte, el director del COE, Juan Manuel Méndez, exhortó a la población a no bajar la guardia y mantenerse atenta a los boletines oficiales. «Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, seguir dándole estricto seguimiento a las informaciones que sirva, el INDOMET, al igual que también en el caso de que Defensa Civil y demás organismos decidan hacer evacuaciones», indicó. También exhortó que en caso de emergencias llamar 809-472-0909, 0909, al 911 y también mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud.



Las provincias en alerta

El COE mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa, No. 13 fue localizada recientemente a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Y en alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

De igual forma, continúa desplazándose hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h y se prevé que avance con una lenta velocidad, seguido de un movimiento hacia el nor/noroeste durante los próximos días.

Se pronostica que el amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Melissa seguirá generando en los próximos días, precipitaciones fuertes a torrenciales ocasionalmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en, así como, oleaje anormal en todas las costas del país.

Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

De igual forma ,en la Costa Atlántica y Caribeña se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.