Melissa dejadesplazados y miles sin agua

Los fuertes aguaceros y vientos ocurridos en el país, como consecuencia del impacto de la tormenta tropical Melissa, han provocado inundaciones, personas refugiadas y movilizadas, fuerte oleaje en zona costera y taponamientos en el Gran Santo Domingo.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 52 acueductos fueron afectados, uno de forma parcial, dejando sin agua potable a 549,229 usuarios.

Reportó que en San Juan de la Maguana la Defensa Civil albergó 42 personas, con la finalidad de preservar sus vidas, de las cuales 32 están en el Estadio Hermanos Suárez y diez en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Además, dijo que otras 55 personas fueron movilizadas hacia casas de familiares como medida de precaución.

Mientras que en Barahona los reportes señalan fuerte oleaje en la zona costera, debido a las ráfagas de viento provocadas por Melissa.

Meteorología prevé lluvias torrenciales

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta Melissa seguirá con movimiento lento sobre las aguas del mar Caribe, por lo que prevé aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían ser intensos y frecuentes hacia el suroeste y sureste del país al finalizar la tarde y en horas de la noche.

En el Gran Santo Domingo habrá aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada hasta la noche.

En la capital las lluvias causadas por Melissa han provocado inundaciones y taponamientos en distintos puntos.

En el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, ciudadanos reportaron inundaciones, lo mismo que en las avenidas Independencia, Sarasota y Luperón, en el Distrito Nacional, donde los charcos de agua han dificultado el tránsito vehicular.

Videos grabados por ciudadanos presentan igual panorama en la avenida 27 de Febrero, donde el cúmulo de agua generó largos tapones, a lo que suma el colapso de un semáforo en la 30 de Mayo, debido a las ráfagas de viento.

Entidades toman medidas

La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez realizaron un recorrido en distintos puntos vulnerables de la capital, donde no se constataron daños.