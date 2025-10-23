Melissa dejadesplazados y miles sin agua

Melissa dejadesplazados y miles sin agua

Inundaciones en las calles de Santo Domingo.

Los fuertes aguaceros y vientos ocurridos en el país, como consecuencia del impacto de la tormenta tropical Melissa, han provocado inundaciones, personas refugiadas y movilizadas, fuerte oleaje en zona costera y taponamientos en el Gran Santo Domingo.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 52 acueductos fueron afectados, uno de forma parcial, dejando sin agua potable a 549,229 usuarios.

Reportó que en San Juan de la Maguana la Defensa Civil albergó 42 personas, con la finalidad de preservar sus vidas, de las cuales 32 están en el Estadio Hermanos Suárez y diez en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Además, dijo que otras 55 personas fueron movilizadas hacia casas de familiares como medida de precaución.

Mientras que en Barahona los reportes señalan fuerte oleaje en la zona costera, debido a las ráfagas de viento provocadas por Melissa.

  Puedes leer: La preocupante cantidad de agua que se pronostica deje Melissa por territorio dominicano

Meteorología prevé lluvias torrenciales

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta Melissa seguirá con movimiento lento sobre las aguas del mar Caribe, por lo que prevé aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían ser intensos y frecuentes hacia el suroeste y sureste del país al finalizar la tarde y en horas de la noche.

En el Gran Santo Domingo habrá aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada hasta la noche.

En la capital las lluvias causadas por Melissa han provocado inundaciones y taponamientos en distintos puntos.

En el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, ciudadanos reportaron inundaciones, lo mismo que en las avenidas Independencia, Sarasota y Luperón, en el Distrito Nacional, donde los charcos de agua han dificultado el tránsito vehicular.

Videos grabados por ciudadanos presentan igual panorama en la avenida 27 de Febrero, donde el cúmulo de agua generó largos tapones, a lo que suma el colapso de un semáforo en la 30 de Mayo, debido a las ráfagas de viento.

Entidades toman medidas

La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez realizaron un recorrido en distintos puntos vulnerables de la capital, donde no se constataron daños.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Gobierno mantiene suspensión clases y labores por lluvias Melissa
Gobierno mantiene suspensión clases y labores por lluvias Melissa
23 octubre, 2025
Melissa dejadesplazados y miles sin agua
Melissa dejadesplazados y miles sin agua
23 octubre, 2025
UASD suspende labores docentes y administrativas para ese jueves sólo en provincias en alerta roja por tormenta Melissa
UASD suspende labores docentes y administrativas para ese jueves sólo en provincias en alerta roja por tormenta Melissa
22 octubre, 2025
Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana
Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa | Presa Sabaneta alcanza su nivel máximo: ¿está San Juan en peligro?
Tormenta Melissa | Presa Sabaneta alcanza su nivel máximo: ¿está San Juan en peligro?
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

¿Otra vez misiles en el Caribe?

¿Otra vez misiles en el Caribe?

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo