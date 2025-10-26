Melissa: Drones del 911 llevan kits de raciones crudas a familias incomunicadas

Melissa: Drones del 911 llevan kits de raciones crudas a familias incomunicadas

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, en coordinación con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), realizó la entrega de kits raciones crudas en el municipio Santo Domingo Norte mediante el uso de drones de carga, como parte de las acciones de apoyo a las comunidades impactadas por las lluvias del fenómeno atmosférico Melissa.

El operativo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), tuvo lugar en La Ceiba del distrito municipal de La Victoria, donde el desbordamiento del río Cabón dejó incomunicada a 42 familias que permanecen aisladas.

Los drones del 911, operados por personal especializado, realizaron el traslado aéreo de los alimentos, permitiendo que las raciones llegaran de manera rápida y segura pese a las condiciones adversas del tiempo. 

En el operativo participaron el director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez y el alcalde del distrito municipal de La Victoria, Miguel Saviñón, quienes constataron el uso efectivo de la tecnología como herramienta de apoyo para salvaguardar vida y asistir a las comunidades afectadas.

Esta acción reafirma el esfuerzo interinstitucional que fortalece la capacidad de respuesta del Estado dominicano, integrando innovación tecnológica y logística aérea al servicio de la población ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, convertida en huracán.

