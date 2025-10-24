¡Hoy risas y mañana lamento! Tras los teteos bajo lluvia, conozca los efectos que pudiera tener en la población la tormenta Melissa

¡Hoy risas y mañana lamento! Tras los teteos bajo lluvia, conozca los efectos que pudiera tener en la población la tormenta Melissa

Aunque para muchos, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa en el país fueron motivo de fiesta y “teteos” improvisados en las calles inundadas.

El doctor Clemente Terrero Reyes, advirtió este viernes que las consecuencias podrían ser graves para la salud de la población.

El infectólogo explicó que tras fenómenos atmosféricos como este aumentan los riesgos de enfermedades infecciosas, especialmente aquellas transmitidas por el agua contaminada y los vectores.

“Hay que tomar en cuenta las enfermedades gastrointestinales, la leptospirosis y el dengue”.

Indicó además que actualmente, las dos más importantes que pudieran presentarse en la República Dominicana tras esta tormenta son las enfermedades diarreicas gastrointestinales, por la contaminación de las aguas, y la leptospirosis porque esa gente se mete a bañarse a esa agua”, advirtió Terrero.

“La leptospirosis es una enfermedad muy peligrosa, muy grave, muy letal”, puntualizó.

En cuanto al dengue, aunque actualmente se encuentra en baja incidencia, el médico advirtió que las lluvias y el estancamiento de agua pueden favorecer su aumento.

Terrero Reyes insistió en que las autoridades deben prepararse no solo para los efectos inmediatos de la tormenta, sino para las secuelas que deja en materia sanitaria.

“No es solamente lo que tiene que ver con la tormenta perse sino lo que esta tormenta puede traer consigo y puede generar”, dijo.

El exdirector del hospital Robert Reid Cabral lamentó que “la salud en la República Dominicana realmente no ha sido importantizada al nivel que debe importantizarse y eso ha sido una crítica que hemos hecho siempre”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno + Uno.

